Regenda: Chcem sa vrátiť do Ameriky. Ponuky mal počas olympiády, ale odmietol ich

PAVOL REGENDA je po štyroch sezónach v zámorí opäť hráčom európskeho klubu. V najvyššej švédskej súťaži hrá za HV71 a v 13 dueloch nazbieral jedenásť bodov.
Je najproduktívnejším hráčom svojho mužstva, ale klubu z Jönköping sa nedarí a patrí mu posledné miesto v SHL.
Návrat do Európy však nebol pre 26-ročného útočníka plánom. Rodák z Michaloviec si chcel po najproduktívnejšej sezóne v NHL predĺžiť svoje pôsobenie v zámorí, ale nedostal žiadnu uspokojivú ponuku.
Novinárom počas reprezentačného zrazu pred Nemeckým pohárom prezradil, ako prebiehal jeho presun do Švédska aj to, ako si zvykal na zmenu počasia oproti Kalifornii.
Po dlhšom čase ste sa v novembri vrátili do reprezentácie. Aký je to pocit?
Super, tešil som sa. Som rád, že opäť uvidím chalanov, trénerov aj kustódov. Je to také malé odreagovanie od sezóny, mentálny reset. Znovu stretnete ľudí, s ktorými ste vyrastali a s ktorými sa stretávate každý rok v reprezentácii. Veľmi sa na to teším.
Ako zatiaľ hodnotíte prvé mesiace vo Švédsku?
Momentálne, keď sa pozrieme na tabuľku, to nevyzerá dobre, ale cítim sa tam fajn. Je to pekné mesto a fanúšikovia sú skvelí, priam neskutoční. Z hokejového hľadiska sme na tom trochu horšie. Nemyslím si, že naše bodové zisky zodpovedajú tomu, aký dobrý máme tím a ako dobre hráme.
Máme pomalší rozbeh, ale tabuľka je veľmi vyrovnaná a rozhoduje v nej len niekoľko bodov. Vyhráte tri zápasy a zrazu ste na vrchu. Myslím si, že sa rozbehneme. Verím tomu, že sa situácia postupne otočí a v ďalšom priebehu sezóny budeme lepší.
Dlho sa čakalo na to, kde budete pôsobiť. Ako vyzerali rokovania? Bolo v hre aj zámorie?
Bolo to náročné. Nečakal som, že sa ocitnem v takejto situácii. Mali sme nejaké ponuky, najmä počas sezóny, pred olympiádou a aj počas nej. Rozhodli sme sa ich odsunúť, respektíve odmietnuť, a dúfali sme, že príde zmluva. Nakoniec neprišla, čo ma trochu mrzí a trápi. Bohužiaľ, nevyšlo to, a tak sme sa vydali európskou cestou.
Snažili sme sa nájsť klub, v ktorom by som bol spokojný, dostával by som veľa priestoru a hokejovo sa posúval ďalej. Uvidíme, čo prinesie ďalší rok. Myslím si, že dvere stále nie sú zatvorené a chcem si zachovať takúto mentalitu. Podľa mňa je najlepšie rozmýšľať týmto spôsobom. Stále sa chcem vrátiť naspäť do Ameriky.
Vybrali ste si Švédsko preto, že ho už poznáte?
Určite. Viem, že každý môže hovoriť, čo chce, ale švédska liga je naozaj náročná. Vôbec mi nepripadá jednoduchá ani ľahká. Je to defenzívne orientovaná súťaž, v ktorej je ťažké presadiť sa. Myslím si, že je to veľmi zodpovedná liga a jedna z najbližších súťaží k NHL.
Rozprával som sa aj s agentmi, že to môže byť jedna z ciest späť do Ameriky. Aj Olivera Okuliara zobrali naspäť do Ameriky. Síce na dvojcestnú zmluvu, ale myslím si, že je to správna cesta.
Rozprával som sa aj s chalanmi. Poznám tam tiež jedného trénera, ktorý vedie osemnástku, a hovoril mi len samé dobré veci. Podmienky na hokej vo Švédsku sú skvelé. Teraz už len dosiahnuť dobrý tímový výsledok. Keď budeme hrať dobre ako mužstvo, budú sa posúvať aj jednotliví hráči. Bohužiaľ, chcel som byť niekde inde, ale som rád, že som tam, kde som.
Je život vo Švédsku pokojnejší v porovnaní s AHL?
Je to trochu iné. Či už cestovanie alebo samotný hokej. Zápasov je menej. V Amerike to bolo náročné, najmä odohrať základnú časť s 82 zápasmi. Teraz je to trochu pokojnejšie. Väčšinou sa po každom zápase vraciame domov. Aj mesto je menšie, nie je to Kalifornia. Som za túto skúsenosť rád. Je to niečo nové a toto mesto ma lákalo aj pre fanúšikov a samotný hokej.
Ako vám vyhovuje štýl hokeja, ktorý sa hrá vo Švédsku?
Je to skutočne náročný štýl. Išiel som tam s očakávaním, že to bude o niečo jednoduchšie než to v skutočnosti je. Musím to priznať. Je to veľmi defenzívny hokej, poctivá liga.
Myslím si, že táto liga je trochu podceňovaná, pretože hrať v nej je naozaj ťažké. Súťaž je vyrovnaná a hokej ma baví. Každý zápas niečo znamená. Nie sú tam tímy, ktoré by výrazne odskočili ostatným, takže do zápasu nejdete s pocitom, že ho jednoducho prehráte.
Fanúšikovia sú fantastickí. Teraz sme napríklad hrali v Malmö a na výjazd prišlo deväť autobusov fanúšikov. To ukazuje, koľko srdca do toho Švédi dávajú. Mňa to tam naozaj veľmi baví. Už len musíme začať vyhrávať zápasy a bude to ešte lepšie.
Aký je po príchode z Kalifornie rozdiel v počasí?
Je to trochu rozdiel, ale momentálne tam počasie nebolo až také zlé. Nebola veľká zima. Je to podobné ako u nás, niekedy máte aj slnko, len je o niečo chladnejšie než v Kalifornii. Už to nie je tak, že po tréningu sedím pri bazéne. Ako však hovorím, užívam si to tam a vôbec sa tým nezaťažujem.
Sledujete aspoň jedným okom aj dianie v NHL?
Sledujem, jasné. Každé ráno máme s chalanmi takú rutinu. Prídeme do šatne, dáme si kávu a pozeráme si zostrihy zo zápasov. Viac-menej teda viem, čo sa deje.
Sledujete aj svoje bývalé kluby?
Áno, vidím, že aj San Jose sa momentálne trochu trápi, čo mi je ľúto, pretože má naozaj dobrý tím. Myslím si však, že sa rozbehnú. Je predsa len začiatok sezóny. V NHL sa hrá 84 zápasov a koľko ich zatiaľ odohrali? Desať, pätnásť? Sezóna je ešte dlhá a verím, že sa rozbehnú.