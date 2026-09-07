Je september a Regenda nemá klub. Pravidlá NHL sa zmenili, aké sú jeho možnosti?

Je september.
To v hokejovom svete znamená, že väčšina súťaží sa blíži k svojmu začiatku.
V NHL sa rozbiehajú nováčikovské kempy, po ktorých budú nasledovať hlavné kempy všetkých 32 mužstiev.
Samotná NHL sa navyše tento rok začne už v septembri. Jediný raz v histórii odštartovala profiliga svoju sezónu takto skoro – bolo to v ročníku 2007/08.
Stále sú však hráči, ktorí nemajú jasno v tom, kde budú v najbližšej sezóne pôsobiť.
Jedným z nich je aj Pavol Regenda. Bronzový olympionik z Pekingu má za sebou najproduktívnejší ročník v NHL. V drese San Jose nazbieral 10 bodov za deväť gólov a asistenciu v 24 zápasoch.
Napriek tomu však od „žralokov“ novú zmluvu nedostal. V lete sa pripravoval s Duklou Michalovce a počas uplynulého víkendu bol aj ako divák na zápase futbalových Michaloviec.
PTO ako jasná možnosť
Regenda nie je sám. Zmluvu na nový ročník zatiaľ nepodpísali ani oveľa väčšie mená v NHL.
Za zmienku stoja Vladimir Tarasenko, Patrik Laine, Michael Bunting, Adam Henrique, Evander Kane, David Perron, James van Riemsdyk, Reilly Smith, John Klingberg, Logan Stanley či Cam Talbot a Connor Ingram.
Aké sú teraz Regendove možnosti?
Od otvorenia trhu s voľnými hráčmi už uplynuli viac ako dva mesiace. Je nepravdepodobné, že by mu teraz zmluvu ponúkol niektorý z klubov NHL.
Oveľa pravdepodobnejšie však je, že dostane kontrakt na skúšku (PTO - Professional Tryout Agreement).
Pri kluboch NHL je to pred sezónou bežná vec. Hráči k nim prídu na skúšku do predsezónneho kempu a na prípravu so snahou vybojovať si kontrakt na blížiacu sa sezónu.
Zmenené pravidlá prípravy
Tento rok to môže byť o čosi náročnejšie. NHL zvýšila počet zápasov v základnej časti z 82 na 84 a zároveň znížila počet zápasov v príprave na maximálne štyri.
Po minulé roky odohrali mužstvá zvyčajne šesť až osem prípravných duelov. Tréneri tak mohli otestovať hráčov na skúške a vidieť, ako zapadajú do celku. Zároveň si pošetrili svojich skúsených hráčov, ktorí nastúpili až v posledných dueloch prípravy.
Teraz je pravidlom, že hráči, ktorí odohrali v NHL viac ako sto zápasov, môžu v príprave nastúpiť maximálne do dvoch stretnutí.
To je značnou nevýhodou pre veteránov na skúšobných kontraktoch. Tímy si zrejme zvážia, či chcú daného hráča priniesť do mužstva, ak si ho môžu vyskúšať len v dvoch dueloch. V tom prípade dajú mnohí radšej priestor mladším hráčom zo svojej organizácie.
Tieto nové pravidlá by mohli vyhovovať Pavlovi Regendovi. Ten v NHL odohral zatiaľ len 43 duelov a v príprave by tak mohol nastupovať bez obmedzenia.
Dvojcestná zmluva s lepšími peniazmi
Len ťažko však môže očakávať jednocestnú zmluvu. Ak Regenda podpíše profesionálny skúšobný kontrakt, bude bojovať o dvojcestnú zmluvu.
Zápasy v AHL striedal s pôsobením v NHL v posledných troch zo štyroch sezón (v ročníku 2024/25 hral čisto v AHL).
Aj v minulej sezóne mal dvojcestnú zmluvu, ktorá mu však aj v AHL zaručila väčšie peniaze. Finančné rozdiely medzi NHL a AHL sú priepastné.
Počas svojich prvých dvoch sezón mala Regendova zmluva v NHL hodnotu 855-tisíc dolárov ročne, zatiaľ čo v AHL len 80-tisíc. Ďalšia zmluva mu v NHL dala 775-tisíc, v AHL 140-tisíc.
Až minuloročný kontrakt v San Jose mu poskytol väčší plat aj v AHL, kde zarábal 350-tisíc, pričom v NHL mal 775-tisíc dolárov.
Fanúšikovia by ho chceli do svojich klubov
Všetko nasvedčuje tomu, že rodák z Michaloviec chce pokračovať v zámorí. Pre budúci kontrakt vynechal aj MS vo Švajčiarsku, ale ani to mu na začiatku leta k zmluve nepomohlo.
Nepodpísal však ani so žiadnym iným mužstvom v Európe.
Regenda je „obľúbenec“ mnohých fanúšikov či novinárov mužstiev NHL, ktorí by si ho priali vidieť vo farbách svojich klubov.
V krátkom čase ukázal dobrý potenciál. V San Jose dostával málo príležitostí, ale bol veľmi efektívny. Z predbránkového priestoru sa dokázal často presadiť. Zrodilo sa z toho aj jeho deväť gólov vrátane hetriku, ktorý strelil proti Tampe.
Na rôznych weboch a portáloch sa spomínali viaceré destinácie, kde by mohli slovenskému útočníkovi ponúknuť skúšku.
Písali o ňom v spojení s Buffalom, Edmontonom, Montrealom, Vancouverom, Washingtonom či New Yorkom Islanders. Všetko to sú však len špekulácie, respektíve priania priaznivcov klubov. Logiku však dávajú.
Regenda je typologicky hráč, ktorý dokáže zapadnúť do akéhokoľvek mužstva v role doplnkového útočníka. Vie naskočiť do hry, keď je to potrebné. Dokáže hrať presilové hry aj oslabenia a odvádzať špinavú a tvrdú prácu pred bránkou či pri mantineloch.
„Mám pocit, že na ňom niečo bude. Za nízku cenu sa podľa mňa oplatí ho vyskúšať,“ písal ešte pred otvorením trhu s voľnými hráčmi expert na pokročilé štatistiky Dom Luszczyszyn z magazínu The Athletic.
Písali o ňom aj Rusi
Ak by Regendovi nevyšla zámorská cesta, očakávať sa dá návrat do Európy. Ruský hokejový novinár Artur Chajrullin napísal na sociálnu sieť Telegram, že Slovák má na stole lukratívne ponuky z KHL.
Regenda už v minulosti odmietol finančne výhodnejšiu ponuku z Ruska a uprednostnil zámorie.
26-ročný krídelník počas svojej juniorskej kariéry pôsobil aj vo Švédsku a Fínsku a tieto krajiny spolu so Švajčiarskom by sa črtali ako ďalšie európske možnosti.
Skúšobné kontrakty v NHL (PTO) zatiaľ podpísali traja hráči. Brankár Cal Petersen skúsi získať miesto vo Washingtone, útočník Alex Nylander v Calgary a brankár Chris Driedger vo Vancouveri.
Čoskoro k týmto menám môže pribudnúť aj Pavol Regenda. Po štyroch rokoch v zámorí by to nebolo veľké prekvapenie.