Regenda čaká na nový angažmán v materskom klube. Je s ním na letnej príprave

Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce.
Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026/2027. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na svojej facebookovej stránke.
Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks. V prvom tíme „žralokov“ odohral v minulom ročníku 24 zápasov v NHL, v ktorých strelil deväť gólov a pridal jednu asistenciu.
Ďalších 28 stretnutí absolvoval na farme v AHL, v drese San Jose Barracuda nazbieral 12 bodov (4+8) v 28 dueloch.
Regenda štartoval aj na ZOH v Miláne, kde pomohol reprezentácii k štvrtému miestu, pričom v šiestich dueloch zaznamenal päť bodov (3+2).
V zbierke má aj bronz zo ZOH 2022 v Pekingu. Sharks mu po vypršaní ročného dvojcestného kontraktu nepredložili novú zmluvu a od 1. júla sa tak stal neobmedzeným voľným hráčom.
Hokejisti Michaloviec sa pripravujú na novú extraligovú sezónu v STD aréne vo Vranove nad Topľou, kde našli prechodný domov počas rekonštrukcie svojho zimného štadióna.