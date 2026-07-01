Ruský útočník spečatil budúcnosť v New Yorku. Podpísal dlhoročnú lukratívnu zmluvu

Pavel Dorofejev v drese Vegas Golden Knights.
Pavel Dorofejev v drese Vegas Golden Knights. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 07:08
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Mohol sa stať obmedzeným voľným hráčom.

Ruský hokejista Pavel Dorofejev v noci na stredu podpísal sedemročnú zmluvu na 77 miliónov amerických dolárov s klubom NHL New York Rangers. Priemerná ročná hodnota nového kontraktu je 11 miliónov USD.

Dorofejev, ktorý sa v stredu mohol stať obmedzeným voľným hráčom, si vytvoril v uplynulej sezóne v drese Vegas Golden Knights kariérové maximum v profilige v počte gólov (37), asistencií (27) aj bodov (64).

Dvadsaťpäťročný útočník zaznamenal tiež 16 bodov (12+4) v 22 zápasoch play off, čím pomohol Vegas postúpiť do finále.

„Zlatí rytieri“ na Stanleyho pohár nedosiahli a podľahli Caroline Hurricanes 2:4 na zápasy.

NY Rangers získali Dorofejeva v piatok výmenou za výber v tohtoročnom 1. a 3. kole draftu a podmienený výber v 1. kole draftu v roku 2028.

Dorofejev odohral vo Vegas dovedna 231 zápasov v základnej časti so ziskom 149 bodov (92+57), ďalších 18 bodov (13+5) pridal vo vyraďovačke.

NHL

Pavel Dorofejev v drese Vegas Golden Knights.
Pavel Dorofejev v drese Vegas Golden Knights.
Ruský útočník spečatil budúcnosť v New Yorku. Podpísal dlhoročnú lukratívnu zmluvu
dnes 07:08
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