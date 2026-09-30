Slovan získal do brány Rybára. Bronzový medailista z Pekingu chytal posledných päť rokov v KHL

Patrik Rybár.
Patrik Rybár. (Autor: TASR)
Sportnet|30. sep 2026 o 14:27 (aktualizované 30. sep 2026 o 14:33)
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Patrik Rybár posilnil Slovan Bratislava na tri roky.

Hokejový brankár Patrik Rybár sa stal novou posilou Slovana Bratislava. S klubom podpísal trojročnú zmluvu.

32-ročný brankár naposledy pôsobil v mužstve Šanghaj Dragons v ruskej KHL, kde mal v 28 stretnutiach úspešnosť zákrokov 91,7 percenta. Od januára však bol pre zranenie mimo hry.

V KHL hral posledných päť sezón. Skúsenosti má aj z AHL, fínskej najvyššej ligy či českej extraligy.

Rybár je bronzový medailista zo ZOH v Pekingu 2022, na ktorých chytal v šiestich dueloch a patril k hlavným strojcom slovenského úspechu. Pamätné sú najmä samostatné nájazdy v semifinále proti USA. Po turnaji sa dostal aj do all-star výberu.

V hlavnom meste Slovenska bude bránkovisko zdieľať s Francúzom Julianom Juncom. V klube chytajú aj mladší slovenskí brankári Patrik Andrisík a Martin Haronik.

Rybár je odchovancom bratislavského Slovana a v klube stále pôsobí aj jeho otec Pavel ako videoanalytik.

Rodák zo Skalice už skúsenosti so slovenskou extraligou má. Dve sezóny v nej odchytal za Piešťany.

V Slovane bude nosiť číslo 42.

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