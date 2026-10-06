Po pár dňoch mu pripísali gól. Slovenský útočník sa tak môže tešiť z hetriku

Patrik Lamper.
Patrik Lamper. (Autor: Martin Klučka)
TASR|6. okt 2026 o 13:22
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V 24. minúte jemným tečom v presilovke usmernil strelu kapitána Tomáša Mikúša.

Štatistické oddelenie Slovenského hokejového zväzu (SZĽH) pripísalo útočníkovi HC Košice Patrikovi Lamperovi gól na priebežných 3:0 v sobotňajšom zápase 8. kola Tipsport ligy proti Michalovciam (6:3).

Keďže 33-ročný krídelník skóroval v zápase ešte dvakrát, napokon sa po pripísaní ďalšieho gólu mohol tešiť z hetriku.

V 24. minúte jemným tečom v presilovke usmernil strelu kapitána Tomáša Mikúša, ktorý dlho figuroval v zápise ako autor gólu.

Lamper má po ôsmich odohratých zápasoch na konte už sedem presných zásahov.

Po popradských útočníkoch Adamovi Dvořákovi a Adamovi Cracknellovi a michalovskom Lucasovi Edmondsovi je Lamper štvrtý hráč v prebiehajúcej sezóne, ktorý strelil hetrik.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Patrik Lamper.
Patrik Lamper.
Po pár dňoch mu pripísali gól. Slovenský útočník sa tak môže tešiť z hetriku
dnes 13:22
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