Po pár dňoch mu pripísali gól. Slovenský útočník sa tak môže tešiť z hetriku

Štatistické oddelenie Slovenského hokejového zväzu (SZĽH) pripísalo útočníkovi HC Košice Patrikovi Lamperovi gól na priebežných 3:0 v sobotňajšom zápase 8. kola Tipsport ligy proti Michalovciam (6:3).
Keďže 33-ročný krídelník skóroval v zápase ešte dvakrát, napokon sa po pripísaní ďalšieho gólu mohol tešiť z hetriku.
V 24. minúte jemným tečom v presilovke usmernil strelu kapitána Tomáša Mikúša, ktorý dlho figuroval v zápise ako autor gólu.
Lamper má po ôsmich odohratých zápasoch na konte už sedem presných zásahov.
Po popradských útočníkoch Adamovi Dvořákovi a Adamovi Cracknellovi a michalovskom Lucasovi Edmondsovi je Lamper štvrtý hráč v prebiehajúcej sezóne, ktorý strelil hetrik.