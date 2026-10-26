VIDEO: Koch doplatil na tvrdý faul. Česká disciplinárka ho suspendovala

Slovenský hokejista Patrik Koch z Třinca dostal za faul na Jana Bambulu v nedeľnom dueli 14. kola českej extraligy proti Karlovým Varom stopku na jeden zápas.
Svojmu tímu tak bude chýbať v stredajšom stretnutí na ľade Komety Brno.
Dvadsaťdeväťročný obranca sa faulu dopustil v 45. minúte a od hlavných rozhodcov inkasoval trest na päť minút plus do konca zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.
Otrasený Bambula duel rovnako nedokončil. Třinec zdolal Karlove Vary 2:1 a upevnil si vedúce postavenie v tabuľke.
Na Kochov zákrok si následne „posvietila“ disciplinárna komisia Tipsport extraligy na čele s Radimom Bičánkom.
VIDEO: Zákrok Patrika Kocha
„Išlo o čelne vedený zákrok na protihráča, ktorý pred stretom odohral puk. S prihliadnutím na minimálny časový odstup medzi týmto odohraním puku a zákrokom bolo možné Bambulu pozerať ako na hráča, ktorého je prípustné atakovať spôsobom, ktorý dovoľujú pravidlá.
Avšak súčasne je možné konštatovať, že Bambula sa do zraniteľnej pozície vystavil sám tým, že bol v zníženej pozícii a nebol na stret pripravený,“ uviedla disciplinárka v odôvodnení verdiktu.
„Z dostupných záberov možno konštatovať, že Koch v okamihu vzájomného stretu držal ruky pri tele, nezvýšil intenzitu svojho pohybu zmenou ťažiska, avšak zasiahol protihráča do oblasti hlavy a krku, pričom Koch niesol výhradnú zodpovednosť za to, aby so svojím zákrokom nedopustil ohrozenie zdravia protihráča a nezasiahol oblasť jeho hlavy, čo však neurobil,“ doplnila disciplinárka v stanovisku, z ktorého citoval portál sport.cz.