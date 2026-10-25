VIDEO: Tvrdý hit do hlavy súpera. Útočník zostal ležať na ľade, Slovák zápas nedohral

Slovenský obranca Patrik Koch v službách tímu HC Oceláři Třinec.
Slovenský obranca Patrik Koch v službách tímu HC Oceláři Třinec. (Autor: Facebook/HC Oceláři Třinec)
Sportnet|25. okt 2026 o 20:10
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Patrik Koch z Třinca dostal za tvrdý bodyček trest do konca stretnutia.

Slovenský hokejový obranca Patrik Koch nedohral nedeľný zápas českej extraligy medzi Třincom a Karlovými Varmi (2:1).

Reprezentačný bek na začiatku tretej tretiny tvrdo zasiahol do oblasti hlavy útočníka Jana Bambulu. Hráč Karlových Varov zostal po zákroku ležať na ľade a rozhodca okamžite signalizoval Kochov faul.

Po vzhliadnutí videozáznamu dostal slovenský obranca päťminútový trest a osobný trest do konca zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.

VIDEO: Zákrok Patrika Kocha

Třinec za stavu 1:1 dlhé oslabenie ubránil. Po niečo viac než minúte navyše putoval na trestnú lavicu aj hráč Karlových Varov.

O víťazstve domácich 2:1 napokon rozhodol v 51. minúte Daniel Kurovský. Asistenciu pri víťaznom góle si pripísal slovenský obranca Rayen Petrovický.

Koch odohral v sezóne 2026/27 zatiaľ 14 zápasov a zaznamenal päť asistencií. Po nedeľnom vylúčení má na konte už 53 trestných minút a je najtrestanejším hráčom českej extraligy. Zároveň nazbieral 14 dvojminútových trestov, čo je takisto najviac v súťaži.

Třinec si dvanástym víťazstvom v sezóne upevnil pozíciu lídra tabuľky. Pred druhými Pardubicami má náskok sedem bodov.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Slovenský obranca Patrik Koch v službách tímu HC Oceláři Třinec.
    Slovenský obranca Patrik Koch v službách tímu HC Oceláři Třinec.
    VIDEO: Tvrdý hit do hlavy súpera. Útočník zostal ležať na ľade, Slovák zápas nedohral
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