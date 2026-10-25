VIDEO: Tvrdý hit do hlavy súpera. Útočník zostal ležať na ľade, Slovák zápas nedohral

Slovenský hokejový obranca Patrik Koch nedohral nedeľný zápas českej extraligy medzi Třincom a Karlovými Varmi (2:1).
Reprezentačný bek na začiatku tretej tretiny tvrdo zasiahol do oblasti hlavy útočníka Jana Bambulu. Hráč Karlových Varov zostal po zákroku ležať na ľade a rozhodca okamžite signalizoval Kochov faul.
Po vzhliadnutí videozáznamu dostal slovenský obranca päťminútový trest a osobný trest do konca zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.
VIDEO: Zákrok Patrika Kocha
Třinec za stavu 1:1 dlhé oslabenie ubránil. Po niečo viac než minúte navyše putoval na trestnú lavicu aj hráč Karlových Varov.
O víťazstve domácich 2:1 napokon rozhodol v 51. minúte Daniel Kurovský. Asistenciu pri víťaznom góle si pripísal slovenský obranca Rayen Petrovický.
Koch odohral v sezóne 2026/27 zatiaľ 14 zápasov a zaznamenal päť asistencií. Po nedeľnom vylúčení má na konte už 53 trestných minút a je najtrestanejším hráčom českej extraligy. Zároveň nazbieral 14 dvojminútových trestov, čo je takisto najviac v súťaži.
Třinec si dvanástym víťazstvom v sezóne upevnil pozíciu lídra tabuľky. Pred druhými Pardubicami má náskok sedem bodov.