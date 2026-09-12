Prekoná ďalší Gretzkého rekord? Ovečkina čaká vo Washingtone už 22. sezóna

O čom sa celé leto v hokejových kruhoch živo diskutovalo, stalo sa skutočnosťou. Najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin sa vrátil do tímu Washington Capitals a chystá sa na 22. sezónu svojej kariéry.
Ovečkin krátko po návrate z Ruska privítal svojich spoluhráčov náručnými objatiami a podaním rúk v tréningovom centre MedStar Capitals Iceplex.
Po dlhom období bez zápasov, ktoré nasledovalo po tom, čo Capitals minulú sezónu nepostúpili do play-off, sa tím pripravuje na začiatok tréningového kempu, ktorý je naplánovaný na najbližší štvrtok 17. septembra, presne v deň 41. narodenín kapitána tímu z hlavného mesta USA.
Generálny manažér Capitals Chris Patrick zdôraznil, že návrat Ovečkina prinesie do tímu energiu a výnimočnú auru, čo ocenili aj noví spoluhráči hrajúcej legendy z Ruska.
Ovečkin podpísal pred najbližšou sezónou ročný kontrakt na 1 milión USD, bonusom 4,75 milióna dolárov za odohrané zápasy a podpisovým bonusom 3,25 milióna dolárov. Priemerná hodnota kontraktu je teda 4,25 milióna dolárov.
Washington Capitals výrazne posilnil zostavu príchodom skúsených a produktívnych útočníkov Alexa Tucha, Jordana Kyroua, Boona Jennera a obrancu Vincenta Desharnaisa. Ovečkin verí, že tím má potenciál stať sa kandidátom na zisk Stanleyho pohára. Dosiaľ ho získal iba raz, s výrazným vkladom Ovečkina v roku 2018.
"Opätovný zisk Stanleyho pohára je jedným z hlavných dôvodov jeho návratu. Okrem toho má motiváciu zvýšiť svoj rekord v počte gólov v NHL, ktorý aktuálne obsahuje 929 zásahov," napísal web NHL.
Moskovský rodák si uvedomuje, že musí naďalej tvrdo pracovať, aby si udržal svoj herný čas a príležitosti, najmä s posilnenou konkurenciou v tíme.
Vyzdvihol potrebu zlepšiť svoju prípravu počas mimosezónneho obdobia a je pripravený ukázať, že aj vo veku 41 rokov môže byť stále na najvyššej úrovni.
Tréner Spencer Carbery potvrdil, že Ovečkin je mimoriadne motivovaný, čo dodáva celému tímu novú energiu a entuziazmus pre nadchádzajúcu sezónu.
História NHL ukazuje, že aj hráči vo veku 41 a viac rokov môžu byť produktívni. V sezóne 1969/1970 strelil Gordie Howe 31 gólov v 76 zápasoch, čo je rekord pre hráča tejto vekovej kategórie.
Ovečkin v minulej sezóne viedol štatistiky Washingtonu s 32 gólmi a 64 bodmi a nevynechal ani jeden zápas.
"Stále túži byť produktívny a strieľať góly. Naďalej má v sebe obrovský motor, ktorý ho poháňa vpred. Je to tá spaľujúca túžba vyjsť na ľad a ukázať, že stále patrí medzi najlepších hráčov sveta. Je nesmierne cieľavedomý a motivovaný. Myslím si, že letná príprava, dianie v tíme a nové posily dodali jemu i celej našej organizácii novú dávku nadšenia, energie a očakávania, čo z toho vzíde," skonštatoval Spencer Carbery.
Ovečkin má navyše stále na dosah ďalší historický míľnik. Jeho celkový súčet 1 006 gólov (vrátane 77 zásahov v play-off o Stanleyho pohár) je len o desať nižší než rekord Wayna Gretzkého v NHL, ktorý predstavuje 1 016 gólov.