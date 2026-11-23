Hokejisti tímov Ottawa Senators a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpi Slovák Šimon Nemec.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Ottawa Senators - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, výsledok, utorok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
24.11.2026 o 01:30
Ottawa
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.
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