Ottawa hlási stratu v útoku. Úspešná letná posila bude po operácii členka pauzovať

Hokejisti Ottawy prišli v NHL až na tri mesiace o útočníka Williama Eklunda.
Kanadský klub oznámil, že švédsky hráč má za sebou operáciu pretrhnutého väzu v členku a lekári odhadli dobu rekonvalescencie na 10 až 12 týždňov.
Eklund sa zranil v minulom týždni v stretnutí s Philadelphiou po tom, čo ho narazil na hradenie obrancu Simon Benoit.
Eklund pri odchode z ľadovej plochy nemohol došliapať na ľavú nohu.
Dvadsaťštyriročný Švéd po letnom príchode zo San Jose nastúpil do štyroch zápasov Senators a pripísal si gól a asistenciu.
Celkovo má siedmy hráč draftu z roku 2021 v NHL na konte 256 štartov a 165 bodov (51 + 114).
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