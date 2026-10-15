Ottawa hlási stratu v útoku. Úspešná letná posila bude po operácii členka pauzovať

William Eklund.
William Eklund. (Autor: REUTERS)
ČTK|15. okt 2026 o 19:33
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Absolvoval operáciu pretrhnutého väzu v členku a vynechá 10 až 12 týždňov.

Hokejisti Ottawy prišli v NHL až na tri mesiace o útočníka Williama Eklunda.

Kanadský klub oznámil, že švédsky hráč má za sebou operáciu pretrhnutého väzu v členku a lekári odhadli dobu rekonvalescencie na 10 až 12 týždňov.

Eklund sa zranil v minulom týždni v stretnutí s Philadelphiou po tom, čo ho narazil na hradenie obrancu Simon Benoit.

Eklund pri odchode z ľadovej plochy nemohol došliapať na ľavú nohu.

Dvadsaťštyriročný Švéd po letnom príchode zo San Jose nastúpil do štyroch zápasov Senators a pripísal si gól a asistenciu.

Celkovo má siedmy hráč draftu z roku 2021 v NHL na konte 256 štartov a 165 bodov (51 + 114).

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