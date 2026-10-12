Fínsky obranca mení pôsobisko. Po skúsenostiach z viacerých krajín zamieril na Slovensko

Fínsky hokejista Otso Rantakari posilnil defenzívne rady HK Nitra. Úradujúci slovenský šampión informoval o príchode 32-ročného obrancu na oficiálnom facebookovom profile.
Rantakari bol od úvodu sezóny bez klubu, naposledy si obliekal v tej minulej dres Jokeritu Helsinki, ktorému pomohol k návratu do najvyššej fínskej súťaže.
V play off tamojšej Mestis nazbieral 8 bodov (3+5) v 14 dueloch. Predtým v základnej časti mal na konte 12 bodov (3+9) a 11 stretnutí absolvoval aj v Pelicans Lahti v najvyššej Liige.
Slovensko bude piatou krajinou mimo rodného Fínska, v ktorej bude Rantakari pôsobiť. Počas bohatej kariéry si zahral vo Švajčiarsku za Davos, Biel-Bienne a Fribourg Gotteron, v ruskej KHL za Nižnekamsk, vo Švédsku nastupoval za MoDo a v nemeckej súťaži DEL vystriedal dresy Augsburgu a Kölner Haie.
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V rámci fínskej Liigy má na konte 348 zápasov v základnej časti so ziskom 173 bodov (49+124). Doma získal aj titul, v sezóne 2016/17 ako hráč Tappary Tampere.