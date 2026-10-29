Stavjaňa sa vracia k trénovaniu. V českej druhej lige nahradí odvolaných Slovákov

Antonín Stavjaňa
Antonín Stavjaňa (Autor: TASR)
TASR|29. okt 2026 o 11:55
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Slovenskí tréneri doplatili na nevydarený úvod sezóny.

Český hokejový klub RI Okna Berani Zlín ukončil spoluprácu so slovenským trénerom Petrom Oremusom.

Okrem neho v tíme účastníka druhej najvyššej českej súťaže skončil aj jeho krajan Richard Kapuš a celý realizačný tím. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Oremus sa stal hlavným trénerom Zlína v novembri 2025. Tím doviedol až do finále Maxa ligy, v ktorom prehral s Jihlavou 3:4 na zápasy. V prebiehajúcej sezóne 2026/2027 sa zlínsky tím nachádza až 11. mieste tabuľky.

Po 18 odohratých zápasoch má 18 bodov, pričom prehral uplynulé štyri duely. Okrem Kapuša skončili v realizačnom tíme aj ďalší dvaja asistenti - Martin Hamrlík a Luboš Horčička.

Novým kormidelníkom sa stal Antonín Stavjaňa, ktorý sa do klubu vrátil po siedmich rokoch. Jeho asistentom sa stal Lubomír Vosátko, brankárov bude mať na starosti Martin Vojtek.

1. česká hokejová liga

    Antonín Stavjaňa
    Antonín Stavjaňa
    Stavjaňa sa vracia k trénovaniu. V českej druhej lige nahradí odvolaných Slovákov
    dnes 11:55
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