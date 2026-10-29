Stavjaňa sa vracia k trénovaniu. V českej druhej lige nahradí odvolaných Slovákov

Český hokejový klub RI Okna Berani Zlín ukončil spoluprácu so slovenským trénerom Petrom Oremusom.
Okrem neho v tíme účastníka druhej najvyššej českej súťaže skončil aj jeho krajan Richard Kapuš a celý realizačný tím. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Oremus sa stal hlavným trénerom Zlína v novembri 2025. Tím doviedol až do finále Maxa ligy, v ktorom prehral s Jihlavou 3:4 na zápasy. V prebiehajúcej sezóne 2026/2027 sa zlínsky tím nachádza až 11. mieste tabuľky.
Po 18 odohratých zápasoch má 18 bodov, pričom prehral uplynulé štyri duely. Okrem Kapuša skončili v realizačnom tíme aj ďalší dvaja asistenti - Martin Hamrlík a Luboš Horčička.
Novým kormidelníkom sa stal Antonín Stavjaňa, ktorý sa do klubu vrátil po siedmich rokoch. Jeho asistentom sa stal Lubomír Vosátko, brankárov bude mať na starosti Martin Vojtek.