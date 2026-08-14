Klub za neho obetoval prvé kolo draftu, po roku odchádza. Mladý Slovák sa sťahuje do Kanady

Slovenský hokejový útočník Oliver Ozogány bude v novej sezóne pôsobiť v kanadskej juniorskej QMJHL.
Sedemnásťročný Slovák podpísal zmluvu so Saint John Sea Dogs, klub o tom informoval na svojom webe.
Sea Dogs si Ozogányho vybrali v júnovom CHL Import Drafte v prvom kole zo 44. miesta.
Bratislavský rodák strávil uplynulú sezónu v americkej USHL, kde za Tri-City Storm odohral 56 zápasov a nazbieral 17 bodov za deväť gólov a osem asistencií.
Ozogány pôsobil v Spojených štátoch už tri sezóny. V roku 2024 bol prvý tendrovaný Slovák do USHL v histórii. Znamená to, že klub si ho vybral ešte skôr, ako prešiel draftom a obetoval za neho možnosť výberu v prvom kole.
„Sme nadšení, že môžeme Olivera privítať v Sea Dogs. Je to hráč s veľkým potenciálom,“ povedal prezident a generálny manažér klubu Trevor Georgie.
„Skúsenosti, ktoré získal ako mladý hráč v Severnej Amerike v Tri-City, mu pomôžu pri prechode do CHL. Už dlhé roky je dôležitým hráčom svojej krajiny a veríme, že bude dôležitý aj pre nás a naše majstrovské ambície.“
Ozogány bol v uplynulej sezóne aj súčasťou slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá na domácich majstrovstvách sveta získala strieborné medaily.
Na turnaji odohral päť zápasov a pripísal si jednu asistenciu. Slováci vo finále v Trenčíne podľahli Švédsku 2:4.
V reprezentačnom drese sa predstavil aj na nedávnom Hlinka Gretzky Cupe v Edmontone.
Pred novou sezónou však už zamieri do Saint Johnu a vymení tak americkú USHL za jednu z troch najvyšších kanadských juniorských súťaží združených pod CHL.
„Som veľmi šťastný, že môžem začať novú kapitolu v Sea Dogs. Teším sa na nový tím a na všetko, čo ma čaká. Bude to ďalšia skvelá skúsenosť a príležitosť rásť ako hráč aj ako človek. Už sa neviem dočkať začiatku sezóny a toho, že budem súčasťou rodiny Sea Dogs,“ povedal Ozogány.
Slovenský útočník sa k tímu pripojí počas tréningového kempu pred začiatkom sezóny v Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL).
Na konci ročníka 2026/27 čaká Ozogányho draft do NHL.