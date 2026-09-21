Okuliarova šanca na začiatok sezóny v NHL sa vzďaluje. Na tréningu Penguins sa zranil

Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko).
Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko). (Autor: TASR)
Sportnet|21. sep 2026 o 19:37
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Jeho zdravotný stav bude klub posudzovať na týždennej báze.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa zranil počas tréningu Pittsburghu. Utrpel zranenie v dolnej časti tela.

Jeho zdravotný stav bude klub NHL posudzovať na týždennej báze. Rovnaká prognóza je aj pri ďalšom hráčovi Penguins, Blakeovi Lizotteovi.

Penguins získali univerzálneho útočníka z tímu Florida Panthers výmenou za obrancu Emila Pieniniemiho. Okuliar následne podpísal jednoročnú dvojcestnú zmluvu.

V uplynulej sezóne pôsobil vo švédskom tíme Skelleftea AIK, kde v 38 zápasoch nazbieral 15 gólov a 14 asistencií.

O rok skôr si obliekal dres tímu Charlotte Checkers z AHL, kde zaznamenal 19 gólov a 22 asistencií v 69 stretnutiach.

Darilo sa mu aj v reprezentácii Slovenska, bol súčasťou tímu na zimných olympijských hrách v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

Najmä na MS patril k najlepším slovenským hráčom.

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