Okuliarova šanca na začiatok sezóny v NHL sa vzďaluje. Na tréningu Penguins sa zranil

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa zranil počas tréningu Pittsburghu. Utrpel zranenie v dolnej časti tela.
Jeho zdravotný stav bude klub NHL posudzovať na týždennej báze. Rovnaká prognóza je aj pri ďalšom hráčovi Penguins, Blakeovi Lizotteovi.
Penguins získali univerzálneho útočníka z tímu Florida Panthers výmenou za obrancu Emila Pieniniemiho. Okuliar následne podpísal jednoročnú dvojcestnú zmluvu.
V uplynulej sezóne pôsobil vo švédskom tíme Skelleftea AIK, kde v 38 zápasoch nazbieral 15 gólov a 14 asistencií.
O rok skôr si obliekal dres tímu Charlotte Checkers z AHL, kde zaznamenal 19 gólov a 22 asistencií v 69 stretnutiach.
Darilo sa mu aj v reprezentácii Slovenska, bol súčasťou tímu na zimných olympijských hrách v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Najmä na MS patril k najlepším slovenským hráčom.