Komplikácia pred štartom sezóny. Slafkovský zrejme príde o dôležitého spoluhráča

Štart fínskeho hokejistu Olivera Kapanena v úvodnom zápase Montrealu Canadiens v novej sezóne NHL je ohrozený.
Dvadsaťtriročný center v pondelok netrénoval pre zranenie v dolnej časti tela a jeho stav klub posudzuje na dennej báze. Informoval o tom portál TSN.
Kapanen by mal v novom ročníku zastávať dôležitú úlohu v druhom útoku Canadiens.
Počas prípravného kempu centroval formáciu so slovenským krídelníkom Jurajom Slafkovským a Rusom Ivanom Demidovom.
Práve v tomto zložení plánoval Montreal nastúpiť aj do sezóny. Canadiens čaká prvý zápas v noci na stredu na ľade Toronta Maple Leafs.
„Zatiaľ to vyzerá, že do novej sezóny pôjdem v útoku s Olim Kapanenom a Ivanom Demidovom. Dobré na tom je, že takto máme v zostave väčšiu rovnováhu,“ uviedol Slafkovský ešte v nedeľu vo svojom blogu na slovenskej verzii webu NHL.
Dodal, že s oboma spoluhráčmi už odohral takmer 40 zápasov v uplynulej sezóne a ich spoluprácu si pochvaľoval.
Zdravotné problémy sa pritom v uplynulých dňoch nevyhli ani Demidovovi. Ruský útočník minulý týždeň vynechal dva tréningy po tom, ako ho v prípravnom stretnutí proti Ottawe zasiahla zblokovaná strela. Jeho absencia vtedy dočasne rozdelila pripravovanú druhú formáciu Montrealu.
Kapanen má za sebou prvú kompletnú sezónu v NHL. V ročníku 2025/2026 odohral všetkých 82 zápasov základnej časti a nazbieral 37 bodov za 22 gólov a 15 asistencií. V siedmich dueloch play off nebodoval.
Canadiens postúpili až do finále Východnej konferencie, v ktorom podľahli neskoršiemu víťazovi Stanleyho pohára Caroline Hurricanes. Kapanena draftoval Montreal v roku 2021 v druhom kole.