Koniec veteránov v Prešove. Na mužstvo a partiu budeme radi spomínať, hovorí bývalý kapitán

Na snímke Jakub Suja (Prešov).
Na snímke Jakub Suja (Prešov). (Autor: TASR)
TASR|20. jún 2026 o 12:36
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Suja reprezentoval Prešov už v mládežníckych kategóriách.

V hokejovom klube HC Prešov už nebudú v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy pokračovať útočníci Oliver Jokeľ a Jakub Suja. Prešovčania o tom v sobotu informovali na svojej oficiálnej stránke.

Košický rodák Jokeľ už obliekal dres Prešova v druhej najvyššej súťaži v ročníku 2016/2017, keď nazbieral 69 bodov v 47 zápasoch.

Do Prešova sa vrátil pred dvoma rokmi na hosťovanie z Košíc a v klube zostal aj v sezóne 2025/26.

Tridsaťštyriročný krídelník strelil v 58 dueloch uplynulého ročníka Tipsport ligy tri góly a pridal aj deväť asistencií.

Suja reprezentoval Prešov už v mládežníckych kategóriách. Do svojho rodného mesta sa vrátil po štyroch sezónach v Michalovciach.

Štyridsiatimi tromi bodmi pomohol Prešovu k návratu do najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej si kapitán tímu pripísal tri góly a šesť asistencií.

„Ďakujem vedeniu, spoluhráčom, realizačnému tímu a fanúšikom za podporu a spoločne prežité momenty. Klubu prajem do budúcna veľa športových úspechov,“ povedal 34-ročný Jokeľ.

„Spolu sme vrátili toto mesto na najvyššiu úroveň a náš postup patrí medzi najkrajšie spomienky v mojej hokejovej kariére. Na mužstvo a partiu, ktorú sme vytvorili, budeme všetci radi spomínať,“ dodal Suja.

Tipsport liga

Na snímke Jakub Suja (Prešov).
Na snímke Jakub Suja (Prešov).
Koniec veteránov v Prešove. Na mužstvo a partiu budeme radi spomínať, hovorí bývalý kapitán
dnes 12:36
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