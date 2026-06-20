Koniec veteránov v Prešove. Na mužstvo a partiu budeme radi spomínať, hovorí bývalý kapitán

V hokejovom klube HC Prešov už nebudú v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy pokračovať útočníci Oliver Jokeľ a Jakub Suja. Prešovčania o tom v sobotu informovali na svojej oficiálnej stránke.
Košický rodák Jokeľ už obliekal dres Prešova v druhej najvyššej súťaži v ročníku 2016/2017, keď nazbieral 69 bodov v 47 zápasoch.
Do Prešova sa vrátil pred dvoma rokmi na hosťovanie z Košíc a v klube zostal aj v sezóne 2025/26.
Tridsaťštyriročný krídelník strelil v 58 dueloch uplynulého ročníka Tipsport ligy tri góly a pridal aj deväť asistencií.
Suja reprezentoval Prešov už v mládežníckych kategóriách. Do svojho rodného mesta sa vrátil po štyroch sezónach v Michalovciach.
Štyridsiatimi tromi bodmi pomohol Prešovu k návratu do najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej si kapitán tímu pripísal tri góly a šesť asistencií.
„Ďakujem vedeniu, spoluhráčom, realizačnému tímu a fanúšikom za podporu a spoločne prežité momenty. Klubu prajem do budúcna veľa športových úspechov,“ povedal 34-ročný Jokeľ.
„Spolu sme vrátili toto mesto na najvyššiu úroveň a náš postup patrí medzi najkrajšie spomienky v mojej hokejovej kariére. Na mužstvo a partiu, ktorú sme vytvorili, budeme všetci radi spomínať,“ dodal Suja.