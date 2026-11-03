Na Ukrajine má stále rodinu, Rusov nekomentuje. Mladý hokejista sa cíti doma na Spiši

Narodil sa v Poľsku, vyrastal na Ukrajine, no reprezentuje Slovensko. Pred hokejom si vyskúšal rýchlokorčuľovanie, rozpráva niekoľkými jazykmi a jeho vzor je Sidney Crosby, podľa ktorého nosí na drese číslo 87.
OLEKSIJ MYKLUCHA má za sebou nevšednú hokejovú cestu. Kariéru naštartoval v Spišskej Novej Vsi, neskôr zamieril do prestížnej akadémie v rakúskom Salzburgu a zahral si aj v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Dnes má 23 rokov, hráva najvyššiu fínsku súťaž za Lahti Pelicans a patrí do nominácie trénera Vladimíra Országha na Nemecký pohár 2026.
„Fínsko je super krajina. Je tam pohoda, chalani mi pomáhajú aj z hokejovej stránky a myslím si, že mi to tam vyhovuje," hovorí na reprezentačnom zraze pre Sportnet šikovný hokejista.
Ako hodnotíte svoj vstup do sezóny vo fínskej súťaži v tíme Lahti Pelicans?
Mal som dobrý začiatok, ale moja hra sa stále zlepšuje. S trénermi mám dobrú komunikáciu, verím si a mám aj dôveru od vedenia tímu. To je dôležité. Verím, že v dobrých výkonoch budem pokračovať a budem pomáhať tímu.
VIDEO: Rozhovor s Oleksijom Mykluchom
V čom si myslíte, že vám fínska liga najviac vyhovuje?
Štýl hry. Hrá sa tam rýchly, korčuliarsky a ofenzívny hokej.
Ako by ste porovnali fínsku a slovenskú ligu?
Podľa mňa je určite rýchlejšia, čo sa týka korčuľovania. Ale slovenská liga je naopak fyzickejšia.
V lete ste prvýkrát v seniorskej kariére zamierili do zahraničia. Ako sa vám po prvých mesiacoch páči vo Fínsku?
Už predtým som bol dlhší čas preč od rodiny, takže som si musel zvyknúť len na niektoré detaily. Fínsko je super krajina. Je tam pohoda, chalani mi pomáhajú aj z hokejovej stránky a myslím si, že mi to tam vyhovuje.
Splnilo toto pôsobenie vaše očakávania?
Určite áno. Stále je to však o procese zlepšovania sa. Myslím si, že sa môžem ešte výrazne posunúť.
Čo bolo pre vás po príchode do Fínska z hokejovej stránky najnáročnejšie?
Náročná bola najmä príprava. Veľa sme korčuľovali a mali sme náročný program. Denne sme mali aj tri tréningy.
Ako vyzerá váš každodenný život v Lahti?
Na fínske pomery to nie je malé mesto. Máme tam miesta, kam chodíme s chalanmi na obedy a podobne. Je to však pokojnejšie mesto, podobne ako celé Fínsko. Je tam veľa lesov, dreva a stromov (smiech). Pomaly sa tam už aj menia podmienky, slnko som už zopár dní nevidel. Zatiaľ si to ale užívam.
Už keď ste ako junior pôsobili v Kanade, tak ste spomínali, že ste si ťažko zvykali na tamojšie zimy. Teraz vás čaká ďalšia poriadna zima vo Fínsku. Ako sa na ňu pripravujete?
Uvidíme. Už to pomaly prichádza, takže uvidíme, čo nám táto zima prinesie. Dúfam, že to bude dobré a nejako to zvládneme. Snáď nám klub pridelí dobré zimné bundy (smiech).
Vyhovuje vám taký pokojnejší život na fínsky spôsob?
Je to niečo iné, ale musím si na to nejakým spôsobom zvyknúť.
Vyskúšali ste už aj typickú fínsku saunu?
Samozrejme (smiech). Saunu máme aj na štadióne, takže ju pravidelne využívam.
O vás je známe, že ovládate alebo sa dohovoríte niekoľkými jazykmi vrátane angličtiny, nemčiny, poľštiny, ruštiny či ukrajinčiny. Začali ste sa učiť aj fínčinu?
Zatiaľ je to takmer bez šance (smiech). Viem pár slov, ale inak zatiaľ takmer nič.
V rebríčku náročnosti je teda fínčina najťažšia?
Určite áno.
Hoci už dlhé roky žijete mimo Ukrajiny, strávili ste tam detstvo. Ako dnes prežívate správy o vojne?
Na Ukrajine mám stále rodinu aj kamarátov. Aj preto sa mi k tomu ťažko vyjadruje.
V posledných dňoch sa opäť otvorila otázka návratu Ruska na medzinárodné hokejové turnaje. Ako sa na túto možnosť pozeráte vy?
Nechcem sa k tomu bližšie vyjadrovať.
Kde sa dnes cítite najviac doma?
Asi na Slovensku a na Spiši. Mám tu veľa kamarátov, niekedy tu aj bývam počas leta.
Keď ste ako tínedžer prišli na Slovensko hrať hokej, istý čas ste bývali sám v hoteli, potom ste bývali aj v dedinke Olcnava pri Spišskej Novej Vsi u rodiny bývalého spoluhráča. Aké máte spomienky na toto obdobie?
To boli jedny z najlepších rokov, aké som zažil. Sú tam skvelí ľudia a veľmi som si to obdobie užíval. Mám tam veľmi dobrých kamarátov aj rodinu Olejníkovcov, ktorá mi pomáhala.
Čo pre vás znamenalo, že vás, dá sa povedať, cudzia rodina prijala medzi seba?
Vtedy som to vlastne ani nejako nevnímal, pretože som nevedel, čo ma čaká. Či to bude na jeden deň, na týždeň, kto sa o mňa postará. Nakoniec z toho vznikli vzťahy, ktoré trvajú už veľmi dlho.
Som nesmierne vďačný všetkým, ktorí mi pomohli. Aj vďaka nim som sa začal rozprávať s ďalšími ľuďmi, spoznávali sme sa, stretávali a skamarátili.
Ste s nimi dodnes v kontakte?
Áno, samozrejme.
V minulosti ste spomínali, že slovenské občianstvo vám otvorilo viac možností v hokejovej kariére. Ako sa na toto rozhodnutie pozeráte s odstupom rokov?
Vôbec to neľutujem. Je to jedno z najlepších rozhodnutí, aké som mohol urobiť.
Čo pre vás dnes znamená možnosť obliekať slovenský reprezentačný dres?
Znamená to pre mňa veľmi veľa. Každý mladý chlapec na Slovensku asi túži po tom, aby si raz mohol obliecť reprezentačný dres. Som preto veľmi vďačný, že tu môžem byť.
V minulej sezóne ste bojovali o účasť na seniorských majstrovstvách sveta, ale napokon ste sa do záverečnej nominácie nedostali. Ako veľmi vás to mrzelo a čo vám táto skúsenosť ukázala?
Určite mi to pomohlo smerom do budúcnosti. Veľa je to o hlave a o správnom nastavení. Teraz si verím ešte viac a dúfam, že mi to tento rok vyjde.