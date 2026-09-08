Volajú ho slovenský mini Crosby. Mladý útočník sa chce cez Fínsko dostať na MS

Výborný vstup do ligovej sezóny na novej klubovej adrese vo Fínsku zaznamenal slovenský hokejový reprezentant Oleksij Myklucha.
Dvadsaťtriročný útočník skóroval dvakrát pri súťažnom debute za Pelicans Lahti a asistenciu si pripísal hneď v ďalšom stretnutí tamojšej Liigy.
V rozhovore pre TASR prezradil ambície jeho tímu v tzv. „supersezóne“, ako aj túžbu vypracovať si stabilné miesto v reprezentácii s cieľom zahrať si na majstrovstvách sveta.
Myklucha na severe Európy zaujal už počas prípravy. Raz sa počas štyroch duelov zapísal do streleckej listiny, v generálke pred ligou proti KooKoo Kouvola nazbieral hneď štyri asistencie.
To bola predzvesť formy, ktorú si preniesol aj na štart nového súťažného ročníka. Premiéru vo fínskej najvyššej lige okorenil dvoma gólmi do siete Vaasan Sport pri víťazstve 6:3. V druhom kole prispel asistenciou k plnému bodovému zisku na ľade Kiekko-Espoo (2:1).
Veril, že úvod sezóny môže byť dobrý
„Ja som veril, že to môže vyjsť, že som sa dobre pripravil a už v príprave to bolo super. Veril som si, že to môže takto dopadnúť a som veľmi rád, že sa mi to podarilo,“ uviedol tvorivý útočník, ktorý obe stretnutia odohral v pozícii tretieho centra.
Od fínskeho komentátora si v zápase proti tímu z mesta Vaasa vyslúžil pomenovanie „slovenský mini Crosby“. To mu prischlo z dôvodu, že si oblieka rovnaké číslo (87) ako hviezdny kanadský center, ktorý je navyše detský vzor Mykluchu.
„Áno, zachytil som to a celkom ma to prekvapilo, keď som to počul. Aj som sa na tom trochu zasmial a doteraz ma to baví. Myslím si, že to je to pekné od komentátorov, že to takto prežívajú a dúfam, že ich nesklamem aj naďalej,“ povedal pre TASR.
VIDEO: Zostrih zápasu Pelicans - Sport
Účastník dvoch juniorských svetových šampionátov sa prepracoval k prvému seniorskému zahraničnému angažmánu cez slovenskú extraligu.
Do nej vletel pred štyrmi rokmi v drese Nitry, následne sa presunul do Spišskej Novej Vsi, za ktorú hral predtým v mládežníckych kategóriách.
Pod Zoborom vydržal do decembra 2022 a sezónu následne dokončil na Spiši. V ďalšom ročníku už bol pevnou súčasťou „rysov“, avšak ročník 2024/2025 dohral v Banskej Bystrici, z ktorej vystrelil na sever Európy, kde si postupne zvyká na tamojší život.
„Ja som sa veľmi tešil do Fínska. Prišiel som asi týždeň pred prípravou, aby som to tu videl a trochu sa adaptoval. Potom keď sa začala príprava, tak chalani ma super prijali. Všetko okolo hokeja je tiež výborné. Lahti je na Fínsko dosť veľké mesto, približne 100-tisíc obyvateľov.
Napriek tomu je tu veľmi veľký pokoj. Je tu ticho, veľa stromov, čerstvý vzduch a často sa prechádzam. Hlavne keď som prišiel, tak o pol dvanástej či o polnoci bolo stále slnko, z čoho som bol prekvapený,“ vyjadril spokojnosť s novým hokejovým domovom Myklucha.
Pelicans Lahti je tradičný účastník Liigy, v ktorej pôsobí bez prestávky od sezóny 1999/2000. Historickým maximom sú tri finálové účasti, ktoré sa však vždy skončili prehrou. Naposledy hrali „pelikáni“ o titul v ročníkoch 2022/2023 aj 2023/2024.
Následne sa museli zachraňovať v baráži a vlani svoje ambície nenaplnilo ani štvrťfinálové vypadnutie v play off. Fínsky hokej čaká „revolúcia“, ktorá prinesie najväčšie redukovanie elitnej ligy v histórii. Vypadnú z nej prvýkrát hneď tri tímy, čo sľubuje tuhý boj o záchranu medzi všetkými 17 účastníkmi.
„Ciele sú vždy najvyššie. Hlavne je to 'supersezóna', keď prvýkrát vypadávajú tri tímy z hlavnej ligy. Manažéri aj tímy sa pripravili na túto sezónu poriadne hlavne po finančnej stránke.
Myslím si, že to tu je veľmi vyrovnané a každý môže vyhrať s každým. Ten priamy postup do play off by bol ideálny, lebo v ňom sa môže stať hocičo. Máme dobrý tím aj partiu a bude dôležité práve zachytiť úvod, tých päť či šesť zápasov,“ uvedomuje si Myklucha.
Šanci v reprezentácii ide naproti
Výkonmi vo Fínsku si chce vypýtať aj pozvánky do slovenskej reprezentácie. V nej tento rok bojoval o účasť na MS vo Švajčiarsku, napokon sa však do finálnej nominácie trénera Vladimíra Országha nedostal.
„Určite, je to sen každého jedného mladého hokejistu zahrať si na majstrovstvách sveta. To, že som bol blízko, to ma ešte viac motivovalo na to, aby som sa dobre pripravil na túto sezónu a zachytil začiatok v Lahti.
Budem makať a už to konečné rozhodnutie nebude na mne. Ja sa budem dobre pripravovať, budem sa zlepšovať a už to nechám na trénerov,“ konštatoval hokejista narodený v poľskom Bialystoku, ktorý vyrastal v ukrajinskom Kyjeve.
Myklucha na diaľku prezradil aj niečo o najbližšom súperovi svojho bývalého tímu HK Nitra v Lige majstrov.
Slovenský šampión nastúpi na ľade KooKoo a slovenský reprezentant popísal najbližšieho súpera „corgoňov“: „My sme s nimi hrali dokonca dvakrát v príprave. Raz sme hrali u nich, tam majú väčšie klzisko. My máme už také, ktoré je bližšie k rozmerom NHL.
Druhý zápas s nimi sme potrebovali vyhrať, lebo bol to posledný pred začiatkom základnej časti. Čo sa týka tohto tímu, tak oni hrajú strašne na protiútoky. Vedia napríklad využiť z piatich šancí tri alebo štyri, takže je to nebezpečný tím smerom do útoku.“