Bývalý reprezentant prišiel na skúšku k Spišiakom. Titul získal na Slovensku aj v Česku

Hokejový klub Spišská Nová Ves angažoval na mesačnú skúšku skúseného obrancu Oldricha Kotvana.
Tridsaťšesťročný bek vystriedal v minulej sezóne až tri kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline.
Dokopy odohral 43 zápasov a nazbieral osem bodov (2+6). Kotvan má množstvo skúseností s domácim, ale aj zahraničným hokejom.
Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patria tituly so Zlínom a Zvolenom. V 18 zápasoch si obliekol aj dres Slovenska.
„S Oldom sme boli v kontakte viac-menej celé leto, kedy prebehlo viacero osobných stretnutí, na ktorých preukázal chuť na reštart po nevydarenej minuloročnej sezóne.
Typologicky sme hľadali obrancu, ktorý by mohol dodať našej obrane aj skúsenosti. Na základe toho sme sa rozhodli ponúknuť mu mesačnú skúšku, kde veríme, že presvedčí našich trénerov a bude platným hráčom nášho tímu,” prezradil na sociálnych sieťach generálny manažér klubu Richard Rapáč.