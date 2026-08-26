Skúsený obranca pre rodinné dôvody ukončil kariéru. Obliekol si aj reprezentačný dres

Oldrich Kotvan v drese Popradu.
Oldrich Kotvan v drese Popradu. (Autor: Facebook/HK Poprad)
TASR|26. aug 2026 o 09:55
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Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patria tituly so Zlínom a Zvolenom.

Slovenský hokejový obranca Oldrich Kotvan vo veku 36 rokov z rodinných dôvodov ukončil svoju profesionálnu kariéru. V stredu o tom informoval klub HK Spišská Nová Ves, kde bol na skúške.

„Aj keď ´Oldo´ pôsobil v našom klube krátko, chceme mu v mene vedenia, realizačného tímu, spoluhráčov a určite aj všetkých našich fanúšikov poďakovať za jeho pôsobenie v Spišskej a do ďalšej životnej kapitoly mu popriať len to najlepšie,“ uviedol vo vyhlásení generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Kotvan mal na Spiši dohodnutú mesačnú skúšku. V minulej sezóne vystriedal až tri kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline.

Dokopy odohral 43 zápasov a nazbieral osem bodov (2+6). Kotvan má množstvo skúseností s domácim, ale aj zahraničným hokejom.

Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patria tituly so Zlínom a Zvolenom. V 18 zápasoch si obliekol aj dres Slovenska.

Tipsport liga

Oldrich Kotvan v drese Popradu.
Oldrich Kotvan v drese Popradu.
Skúsený obranca pre rodinné dôvody ukončil kariéru. Obliekol si aj reprezentačný dres
dnes 09:55
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