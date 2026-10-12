VIDEO: Dvaja slovenskí útočníci boli hviezdami v AHL. Obaja skórovali, darilo sa aj Hlavajovi

Martin Chromiak
Martin Chromiak (Autor: Facebook / Ontario Reign﻿)
TASR|12. okt 2026 o 07:19
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Radoval sa aj Mešár v drese Lavalu, ktorý mal asistenciu.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar si otvoril strelecký účet v drese tímu Wilkes-Barre/Scranton Penguins v nižšej zámorskej AHL.

VIDEO: Gól Okuliara

Dvadsaťšesťročný útočník sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve svojho tímu na ľade Providence Bruins 6:2 a bol treťou hviezdou zápasu.

Rovnaký honor mal aj ďalší slovenský útočník Martin Chromiak, ktorý presným zásahom naštartoval obrat Ontaria Reign na ľade Coachelly Valley 3:2 pp.

VIDEO: Gól Chromiaka

Víťazný duel má za sebou aj brankár Samuel Hlavaj. V bránke Toronta Marlies zneškodnil 22 z 24 striel a podieľal sa na triumfe svojho tímu na ľade Hamiltonu 5:2.

Radoval sa aj Filip Mešár v drese Lavalu, ktorý vyhral rovnakým výsledkom v Hartforde. Slovenský krídelník mal na konte jednu asistenciu.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Martin Chromiak
    Martin Chromiak
    VIDEO: Dvaja slovenskí útočníci boli hviezdami v AHL. Obaja skórovali, darilo sa aj Hlavajovi
    dnes 07:19
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