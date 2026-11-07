VIDEO: Okuliar predviedol skvelú prihrávku proti bývalému klubu. Tešil sa po dokonalom obrate

Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar zaznamenal piatu asistenciu v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej AHL.
VIDEO: Asistencia Okuliara
V nočnom stretnutí ňou prispel k triumfu Wilkes-Barre/Scrantonu nad svojím bývalým tímom Charlotte 4:3 po predĺžení.
Wilkes-Barre/Scranton pritom prehrával v 28. minúte už 0:3. Za štyri minúty však Okuliarov tím dokázal vyrovnať.
Slovenský útočník odohral v tejto sezóne 11 zápasov a má bilanciu jeden gól a päť asistencií.
Filip Mešár mal dva plusové body pri výhre Lavalu nad Clevelandom 6:2. „Plusku“ si pripísal aj Jozef Viliam Kmec a spoločne s Jakubom Demekom sa tešil z víťazstva Hendersonu nad San Diegom 1:0.
Springfield s Jurajom Pekarčíkom zdolal Hershey 4:2 a Colorado s Marošom Jedličkom podľahlo Calgary 1:2.
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