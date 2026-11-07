VIDEO: Okuliar predviedol skvelú prihrávku proti bývalému klubu. Tešil sa po dokonalom obrate

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar (Autor: Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
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Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 08:48
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Slovenský útočník odohral v tejto sezóne 11 zápasov a má bilanciu jeden gól a päť asistencií.

Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar zaznamenal piatu asistenciu v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej AHL.

VIDEO: Asistencia Okuliara

V nočnom stretnutí ňou prispel k triumfu Wilkes-Barre/Scrantonu nad svojím bývalým tímom Charlotte 4:3 po predĺžení.

Wilkes-Barre/Scranton pritom prehrával v 28. minúte už 0:3. Za štyri minúty však Okuliarov tím dokázal vyrovnať.

Slovenský útočník odohral v tejto sezóne 11 zápasov a má bilanciu jeden gól a päť asistencií.

Filip Mešár mal dva plusové body pri výhre Lavalu nad Clevelandom 6:2. „Plusku“ si pripísal aj Jozef Viliam Kmec a spoločne s Jakubom Demekom sa tešil z víťazstva Hendersonu nad San Diegom 1:0.

Springfield s Jurajom Pekarčíkom zdolal Hershey 4:2 a Colorado s Marošom Jedličkom podľahlo Calgary 1:2.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Oliver Okuliar
    Oliver Okuliar
    VIDEO: Okuliar predviedol skvelú prihrávku proti bývalému klubu. Tešil sa po dokonalom obrate
    dnes 08:48
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