Staronová tvár v obrane Michaloviec. Slovák sa vracia do Dukly po piatich rokoch

Alexander Zekucia v drese HK Spišská Nová Ves.
Alexander Zekucia v drese HK Spišská Nová Ves. (Autor: Facebook HK Spisska Nova Ves)
TASR|24. jún 2026 o 16:45
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Posledné dve sezóny strávil v Humennom.

Slovenský hokejový obranca Alexander Zekucia sa po piatich rokoch vrátil do extraligového klubu HK Dukla Michalovce.

V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druhej najvyššej súťaži v drese Humenného. Michalovce informovali o staronovej akvizícii na sociálnych sieťach.

Zekucia pôsobil v Michalovciach v dvoch sezónach v rokoch 2019 - 2021. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo sto zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal štyri góly a šesť asistencií.

Michalovský klub nedávno informoval aj o zotrvaní obrancu Jakuba Meliška, ktorý sa zúčastnil aj na nedávnych MS vo Švajčiarsku, no do hry napokon nezasiahol.

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