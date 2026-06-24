Staronová tvár v obrane Michaloviec. Slovák sa vracia do Dukly po piatich rokoch

Slovenský hokejový obranca Alexander Zekucia sa po piatich rokoch vrátil do extraligového klubu HK Dukla Michalovce.
V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druhej najvyššej súťaži v drese Humenného. Michalovce informovali o staronovej akvizícii na sociálnych sieťach.
Zekucia pôsobil v Michalovciach v dvoch sezónach v rokoch 2019 - 2021. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo sto zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal štyri góly a šesť asistencií.
Michalovský klub nedávno informoval aj o zotrvaní obrancu Jakuba Meliška, ktorý sa zúčastnil aj na nedávnych MS vo Švajčiarsku, no do hry napokon nezasiahol.