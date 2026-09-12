V NHL odohral dlhých dvanásť sezón. Švédsky velikán oznámil koniec kariéry

Švédsky hokejista John Klingberg oznámil koniec aktívnej kariéry po dvanástich sezónach v zámorskej NHL.
Tridsaťštyriročný obranca odohral v profilige 782 duelov vrátane play off, väčšinu za klub Dallas Stars a celkovo nazbieral 486 bodov (101+385).
V drese Dallasu nastupoval pravidelne počas ôsmich ročníkov v období medzi rokmi 2014 až 2022. V sezóne 2019/2020 si s tímom zahral aj finále Stanleyho pohára, v ktorom však neuspel proti Tampe Bay.
Odvtedy viackrát zmenil pôsobisko a postupne si zahral aj za Anaheim, Minnesotu a Toronto. Od novembra 2023 dlhšie pauzoval po operácii bedrového kĺbu a niekoľkomesačnej rekonvalescencii.
Potom si obliekol aj dres Edmontonu, s ktorým opäť neuspel vo finále, tentokrát proti Floride. Vo svojej poslednej sezóne hral za San Jose, ktoré si ho pred ročníkom vybralo spomedzi voľných hráčov.
Na reprezentačnej úrovni sa v rokoch 2017 a 2018 tešil z titulu majstra sveta. Na konte má aj juniorský titul.