V NHL odohral dlhých dvanásť sezón. Švédsky velikán oznámil koniec kariéry

John Klingberg
John Klingberg (Autor: SITA/AP)
TASR|12. sep 2026 o 09:02
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Najlepšie roky strávil v Dallase.

Švédsky hokejista John Klingberg oznámil koniec aktívnej kariéry po dvanástich sezónach v zámorskej NHL.

Tridsaťštyriročný obranca odohral v profilige 782 duelov vrátane play off, väčšinu za klub Dallas Stars a celkovo nazbieral 486 bodov (101+385).

V drese Dallasu nastupoval pravidelne počas ôsmich ročníkov v období medzi rokmi 2014 až 2022. V sezóne 2019/2020 si s tímom zahral aj finále Stanleyho pohára, v ktorom však neuspel proti Tampe Bay.

Odvtedy viackrát zmenil pôsobisko a postupne si zahral aj za Anaheim, Minnesotu a Toronto. Od novembra 2023 dlhšie pauzoval po operácii bedrového kĺbu a niekoľkomesačnej rekonvalescencii.

Potom si obliekol aj dres Edmontonu, s ktorým opäť neuspel vo finále, tentokrát proti Floride. Vo svojej poslednej sezóne hral za San Jose, ktoré si ho pred ročníkom vybralo spomedzi voľných hráčov.

Na reprezentačnej úrovni sa v rokoch 2017 a 2018 tešil z titulu majstra sveta. Na konte má aj juniorský titul.

NHL

John Klingberg
John Klingberg
V NHL odohral dlhých dvanásť sezón. Švédsky velikán oznámil koniec kariéry
dnes 09:02
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