Zmena po dlhých rokoch. Stálica extraligy sa rozhodla odísť do nižšej súťaže

Deň po oznámení odchodu legionára Gemela Smitha opúšťa hokejistov HC Prešov aj ďalší hráč.
Z kádra posledného tímu Tipsport ligy odchádza Adam Drgoň, ktorý bude pokračovať vo svojej kariére v drese HK Gladiators Trnava.
Štyridsaťjedenročný obranca požiadal vedenie prešovského klubu o ukončenie spolupráce.
Drgoň prišiel na východ z Trenčína a sezónu 2026/2027 začal s kapitánskym „céčkom“. V 14 zápasoch však ani raz nebodoval a v kariére chcel pokračovať bližšie k svojmu domovu.
Drgoň sa tak vracia do rodného mesta a do tímu, v ktorom pôsobil v rokoch 2004 až 2007. Klub o tom informoval v sobotu na sociálnych sieťach.