Zmena po dlhých rokoch. Stálica extraligy sa rozhodla odísť do nižšej súťaže

Adam Drgoň v drese Michaloviec
Adam Drgoň v drese Michaloviec (Autor: Tomáš Feigl/HK DUKLA Ingema Michalovce)
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TASR|7. nov 2026 o 15:37
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Skúsený obranca začínal sezónu s funkciou kapitána.

Deň po oznámení odchodu legionára Gemela Smitha opúšťa hokejistov HC Prešov aj ďalší hráč.

Z kádra posledného tímu Tipsport ligy odchádza Adam Drgoň, ktorý bude pokračovať vo svojej kariére v drese HK Gladiators Trnava.

Štyridsaťjedenročný obranca požiadal vedenie prešovského klubu o ukončenie spolupráce.

Drgoň prišiel na východ z Trenčína a sezónu 2026/2027 začal s kapitánskym „céčkom“. V 14 zápasoch však ani raz nebodoval a v kariére chcel pokračovať bližšie k svojmu domovu.

Drgoň sa tak vracia do rodného mesta a do tímu, v ktorom pôsobil v rokoch 2004 až 2007. Klub o tom informoval v sobotu na sociálnych sieťach.

Tabuľka Tipos SHL

Tipsport liga

Adam Drgoň v drese Michaloviec
Adam Drgoň v drese Michaloviec
Zmena po dlhých rokoch. Stálica extraligy sa rozhodla odísť do nižšej súťaže
dnes 15:37
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