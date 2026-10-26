Druholigisti hlásia zmeny. Nového trénera má Dubnica aj Trnava

Róbert Kaláber
Róbert Kaláber (Autor: TASR)
TASR|26. okt 2026 o 22:13
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Spartak povedie práve bývalý tréner Gladiátorov z Trnavy.

Novým trénerom hokejistov HK Spartak Dubnica sa stal Róbert Kaláber. Vo funkcii vystriedal Romana Stantiena, s ktorým vedenie klubu nedávno ukončilo spoluprácu.

Účastník SHL informoval o angažovaní 57-ročného kormidelníka na sociálnych sieťach.

Kaláber prišiel do Slovenskej hokejovej ligy pred prebiehajúcou sezónou 2026/2027 po 12-ročnom pôsobení v Poľsku.

Stal sa hlavným trénerom HK Gladiators Trnava, no nedávno v klube ukončil pôsobenie na vlastnú žiadosť. Tím získal pod jeho vedením 17 bodov (5-1-0-6) a figuruje na 9. mieste tabuľky.

Po jeho odchode povedú trnavských „gladiátorov“ Martin Baran a Roman Kukumberg st.

Dubnici patrí v tabuľke priebežne štvrtá priečka s 22 bodmi. Nasledujúci zápas odohrá v stredu 28. októbra doma proti Topoľčanom.

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    Róbert Kaláber
    Róbert Kaláber
    Druholigisti hlásia zmeny. Nového trénera má Dubnica aj Trnava
    dnes 22:13
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