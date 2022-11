Slafkovský musí nosiť helmu na rozcvičke, Tatar nie. NHL má nové pravidlo

NEW YORK. Národná hokejová liga zavedie do praxe nové pravidlo. Týka sa nosenia prilieb.

Tie doteraz neboli povinnosťou pri rozkorčuľovaniach pred zápasom. Vedenie súťaže však dospelo k názoru, že to mohlo viesť k nebezpečným situáciám a zraneniam.

Preto súťaž zapíše do pravidiel nutnosť nosenia helmy už na rozcvičke. Nebude sa to však týkať všetkých hráčov.

Oficiálne budú ochranu hlavy musieť použiť len hráči, ktorí do ligy prišli v sezóne 2019/20 či neskôr. Týka sa to teda Slafkovského či Regendu, no nie Tatara alebo Černáka.