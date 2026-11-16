Nóri reagujú na rozhodnutie o účasti Rusov na MS: Toto miesto sme si zaslúžili

Momentka zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 20 rokov 2024.
Momentka zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 20 rokov 2024. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)
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TASR|16. nov 2026 o 16:57
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Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.

Vedenie Nórskeho zväzu ľadového hokeja (NIHF) vyjadrilo spokojnosť po oznámení Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) o neúčasti Rusov na MS do 20 rokov.

Nóri predtým dostali správu od IIHF, že po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS) musia prepustiť svoje miesto ruskému tímu.

IIHF je totiž viazaná rozhodnutím CAS a musí pristúpiť k jeho zaradeniu do skupiny majstrovstiev sveta.

Situácia sa však zmenila po tom, ako kanadská vláda oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi juniorskými MS.

Hokejisti Ruska a Kanady do 20 rokov.
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Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch.

Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.

Šéf NIHF Petter Salsten po tomto rozhodnutí uviedol: „Sme nadšení za hráčov, trénerov a celú nórsku hokejovú komunitu – toto miesto si zaslúžili po postupe v minulej sezóne.

Tím na to čakal celý rok, ale posledný mesiac žil v stave neistoty. Otázka účasti Ruska na ďalších majstrovstvách v tejto sezóne zostáva otvorená,“ citoval web hockey.no.

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