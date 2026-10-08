Nórsky hokej smúti. Skúsený kanonier prehral svoj posledný boj

Bývalý nórsky hokejový reprezentant Eirik Skadsdammen zomrel v stredu vo veku 45 rokov. Príčinou úmrtia bola zástava srdca počas poľovačky, informovali o tom miestne médiá.
Na poľovníckej výprave bol aj jeho starší brat Trond. Spolu s niekoľkými ďalšími členmi skupiny sa mu pokúšali pomôcť, no jeho život sa už nepodarilo zachrániť.
„Bol to môj mladší brat a najlepší priateľ, boli sme susedia. Je to obrovský šok, stále čakám, že mi čoskoro zavolá... Bol to človek s dobrým srdcom. Bol to niekto, s kým by ste mohli ísť aj do vojny. Vždy ste vedeli, na čom s ním ste. Malou útechou nám je, že zomrel pri činnosti, ktorú miloval - pri poľovačke,“ povedal jeho brat pre portál Verdens Gang.
Po Eirikovi Skadsdammenovi zostala partnerka a dve deti.
Niekdajší krídelník strávil takmer celú kariéru v tíme Storhamar, za ktorý počas 18 sezón odohral viac ako 900 zápasov, strelil 262 gólov a pripísal si 291 asistencií.
V národnom drese odohral 27 duelov, v roku 2008 si zahral na majstrovstvách sveta v Kanade.
„Keď som sa tú správu dozvedel, naskočila mi husia koža po celom tele. Nedokážem pochopiť, ako je to možné. Je nesmierne smutné, že už tu nie je,“ povedal pre Verdens Gang dlhoročný kapitán Storhamaru a jeden z najlepších hráčov Nórska Patrick Thoresen.