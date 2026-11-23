/Správu aktualizujeme/
Slovenská hokejová reprezentácia sa na Vianočnom Kaufland Cupe 2026 v Spišskej Novej Vsi predstaví so skúseným a silným mužstvom.
Hlavný tréner Vladimír Országh doň zaradil viacero ostrieľaných a dlhoročných reprezentantov vrátane Petra Čerešňáka, Mareka Ďalogu, Mareka Hrivíka, Libora Hudáčka či Tomáša Tatara. Po vyše piatich rokoch sa do národného tímu vracia Pavol Skalický.
Zväz o nominácii informoval na svojej webovej stránke.
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup. (Autor: Hockey Slovakia)