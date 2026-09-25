Nitra zlomila negatívnu sériu prehier. Prvý triumf vybojovala proti stopercentnej Žiline

Hokejisti HK Nitra zaznamenali prvé víťazstvo v novom ročníku Tipsport ligy.
Úradujúci šampión najvyššej slovenskej súťaže zdolal v piatkovom zápase 4. kola lídra tabuľky zo Žiliny 3:1.
Vlci prišli o stopercentnú bilanciu a na čele ich vystriedal bratislavský Slovan.
Žilinčania sa ujali vedenia v 5. minúte zásluhou Walegu, ktorý zakončil rýchly brejk úspešným blafákom.
Vlci sa sústredili hlavne na bránenie a smerom dopredu príliš aktívni neboli.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Žilina
Vyrovnať dokázal v 12. minúte domáci kapitán Hrnka a Nitrania boli lepším tímom v prostrednej časti, v ktorej prestrieľali súpera v pomere 11:4.
Hneď po 21 sekundách skóroval Stacha a vzápätí spálil tutovku Pollock.
„Corgoni“ nedokázali súperovi odskočiť a nevyužité zostali aj šance Osburna či strela Stachu smerujúca do brvna.
Hostia tri minúty pred koncom 3. tretiny skúsili odvolať Rychlíka, ale Žilina v šestici nevyrovnala.
Nitru v závere podržal zákrokmi Gadžiev a prvé ligové víťazstvo domácich potvrdil gólom do odkrytej brány Lacka.
Hlasy po zápase
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Myslím, že sme videli výborný zápas vo výbornej atmosfére. Vedeli sme, že Žilina je v laufe, vyhrala tri zápasy a nachystali sme sa na to. My však máme tiež svoju kvalitu a ukázali sme, čoho sme schopní. Mali sme dobrý pohyb, viac šancí, mohli sme už v druhej tretine zvýšiť náskok. Cením si, že chalani nebrali do úvahy ani to, že sme prehrávali 0:1, hrali sme ďalej svoju hru. V závere sme udržali oslabovku, čo bolo kľúčové a myslím si, že sú to zaslúžené tri body.“
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Bolo to slušné tempo na štvrté kolo - ako vždy v Nitre. Začali sme dobre, viedli sme 1:0, mali sme šance. Dosť nás pribrzdila naša šesťminútová oslabovka, kedy sme stratili dosť síl. Nitra hrala výborne, boli rýchli, agresívni, k veľa veciam nás nepúšťali. Zápas rozhodla druhá tretina, ktorú sme nehrali vôbec dobre. Zo začiatku sme inkasovali a v tomto móde sme sa viezli ďalších 10 minút. Tam nás Nitra pretlačila a držal nás Roman Rychlík. V tretej tretine sme ukázali silu, hrali sme veľa v ofenzívnej zóne a škoda, že nám to nepadlo.“
Tabuľka Tipsport ligy
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Mimoriadne kvalitný hokejový zápas priniesol nitrianske domáce víťazstvo 3:1 nad Žilinou. Rozdiel medzi súpermi bol najmä v intenzite napádania a hre s pukom na hokejke. Spoločným menovateľom stretnutia boli fantastické zákroky brankárov na oboch stranách.
60:00
Zápas sa skončil.
58:52
Nitra strelila gól do prázdnej bránky! JAKUB LACKA najskôr trafil pred sebou stojaceho obrancu Žiliny, na druhý pokus ale pokusom od modrej čiary uspel – 3:1. Asistencia: Matej Paulovič.
58:39
A ďalší nitriansky icing.
58:30
Gadžieva neprepálil ani Harris.
58:27
Krištof chcel skórovať, napokon z toho bolo iba zakázané uvoľnenie. Žilina s vhadzovaním v ofenzíve.
57:59
Kováč to bekhendom skúšal na prázdnu bránku, z náročnej pozície ale netrafil.
57:23
Ďalšia strela, bezprostredne po vhadzovaní zakončoval Török.
57:20
Petráš nekompromisnou ranou napálil puk na nitriansku bránku, Gadžiev ale predviedol ďalší vynikajúci zákrok.
56:51
Brankár Rychlík opustil žilinskú bránku.
56:51
Žilinčania si po ďalšom nitrianskom icingu vzali oddychový čas.
56:37
Timašov to na Rychlíka skúšal spoza bránky, žilinský brankár si ale situáciu ustrážil s prehľadom.
56:15
Rychlík na moment nevidel, kde sa puk nachádzal. Takmer z toho inkasoval, Nitrania ale nevystrelili.
55:21
Nitrania so zakázaným uvoľnením, vhadzovanie sa tak presunulo pred ich bránku.
54:58
Chrenko prišiel o puk a Žilinčania sa rútili do prečíslenia, zastavil ich ale fantasticky brániaci Botka.
54:05
Harris mal na hokejke dorážku nebezpečnej situácie, napokon ale nezakončil.
53:58
Gadžiev so skvelým zákrokom, puk od modrej čiary tečoval Ritchie.
53:02
Vynikajúca akcia Nitry! Timašov napokon neskóroval, zrejme bol aj faulovaný. Rozhodcovia sa ale rozhodli nevylučovať.
52:19
Gajdoš sa šikovne vyhol protihráčom a založil žilinský protiútok, hostia sa ale s úspechom nestretli.
51:45
Gadžieva donútil k ďalšiemu zákroku Török.
51:14
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Adrián Holešinský – 2 min., pästný súboj, hrubosť.
Walega sa opäť ocitol v dobrej pozícii, proti Botkovi ale nepochodil. Následne už musel zasahovať Gadžiev, napriek menším problémom si však poradil.
50:47
Hru prerušil zákrok Rychlíka, ktorému predchádzala strela z hokejky Krištofa.
49:46
Lacka, Molnár a napokon Chrenko. Veľká šanca Nitry, posledný menovaný ale spomedzi kruhov netrafil žilinskú bránku.
47:24
Žilinská presilovka sa skončila, Vitaloš sa vrátil na ľadovú plochu.
46:51
Walega pálil z pravej strany z prvej, bránku Nitry ale minul o poriadny kus.
46:25
Vo vlastnom oslabení unikol vpred obranca Stacha, pokúšal sa o svoj druhý gól v zápase. Jeho pokusu síce chýbala razancia, no Rychlík aj tak musel zasahovať.
45:58
Žilinskú kombináciu Nitrania prečítali a puk vyhodili ďaleko preč, až za Rychlíkovu bránku.
45:24
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Martin Vitaloš – 2 min., seknutie.
44:58
Hru prerušilo žilinské zakázané uvoľnenie, po vhadzovaní potom vystrelil Molnár. S jeho pokusom si ale poradil Rychlík.
44:00
Timašov vystrelil tvrdý pokus z ľavého krídla, Rychlíkovu bránku ale netrafil.
43:33
Puk skončil po aktivite Holendu až na ochrannej sieti, hra tak bola opäť prerušená. Vhadzovanie sa presunulo do stredného pásma.
42:35
Žilina vstúpila do záverečnej časti hry mimoriadne aktívne. Naposledy strieľal Gachulinec, po jeho pokuse bola hra prerušená.
40:48
Gadžiev zvládol aj situáciu pri svojej ľavej tyčke, Nitra tak stále druhýkrát neinkasovala.
40:40
Žilinčania v úvodnej minúte tretiny ohrozili Gadžieva hneď dvakrát, najväčšiu šancu mal Petráš.
40:01
Tretia tretina sa začala.
Tretia tretina sa začne približne o 19:45.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:40
Lacka to skúšal z náročnej pozície bekhendom, cez brániaceho Žilinčana ale neprešiel.
38:53
Rychlík prerušil hru zakrytím puku. Situácii predchádzalo nahodenie Vitaloša a séria zakončení, ktoré ale neskončili gólom. Solídna pasáž Nitry v útoku.
36:56
Vynikajúci Gadžiev! Čajkovský nahodil puk pred bránku a centimetre ku gólu chýbali Törökovi.
36:40
Nepresný bol aj pokus Galamboša na opačnej strane klziska.
35:58
Stacha z dobrej pozície netrafil Rychlíkovu bránku.
35:41
Žilinčania odohrali puk na zakázané uvoľnenie.
34:57
Gadžiev musel zasahovať dvakrát v priebehu niekoľkých sekúnd, v oboch prípadoch si ale poradil.
33:45
Pollockovi sa otvoril priestor na samostatný únik, do bránky ale napokon dopravil namiesto puku sám seba.
33:06
Törökov pokus švihom zneškodnil pozorný Gadžiev.
32:26
Vašaš spoza brániaceho protihráča ohrozil Gadžieva, s úspechom sa ale nestretol.
31:08
A situácia sa otočila, zakázané uvoľnenie tentokrát prišlo zo strany Nitry.
30:28
Petráš sa ocitol s pukom na hokejke sám pred nitrianskou bránkou, v poslednej chvíli mu ale ušiel.
29:45
Juščákovu strelu ešte zblokoval Osburn, Gadžieva tak neprekonala.
29:10
Nitriansky tlak gradoval šancou po individuálnej akcii Osburna, gól z toho ale nebol. A potom ďalší žilinský icing.
28:55
Osburnov puk tečoval pred bránkou Paulovič, zatriasla sa ale iba bočná sieť.
28:47
Kováčova strela narobila Rychlíkovi problémy, Žilina sa musela oslobodiť zakázaným uvoľnením.
27:41
Lacka prihral Molnárovi, ten narazil na blok obetavého Čajkovského.
27:18
Holešinského snaha zostala bez výsledku, Nitrania prišli o puk a museli opustiť útočné pásmo.
26:47
Walega sa pohral so Stachom a tlačil sa do zakončenia, v podčíslení ale napokon neuspel.
26:21
Vynikajúci Gadžiev a jeho lapačka! Vajko sa ocitol úplne nekrytý v strede útočnej tretiny, pred bránkou však nemal dostatočný počet cloniacich spoluhráčov. Napriek tomu vystrelil nebezpečne, domáceho brankára však neprekonal.
25:25
Pokus z otočky vyzeral nebezpečne, Gadžievovi ale výraznejšie problémy nenarobil.
25:03
Repčík bol v útočnom pásme úplne sám, napriek tomu sa pretlačil ku strele. Gadžievovu bránku ale netrafil.
23:42
Strelecký pokus Carmichaela preletel ponad žilinskú bránku.
23:37
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Dmytro Timašov – 2 min., pästný súboj, hrubosť.
23:37
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
Brenden Miller – 2 min., pästný súboj, hrubosť.
23:31
Ďalšia nitrianska šanca, Osburnov dobrý pas pred bránku ale nebol usmernený do siete.
23:21
Paulovičova strela z dobrej pozície bola nepresná.
22:40
Walega mal byť adresátom prihrávky, po ktorej mohla Žilina skórovať. Nitre ale v defenzíve pomohol dobre postavený Kalman.
21:42
Vašaš sa snažil ohroziť Gadžieva, Botka ale predviedol vynikajúci blok.
20:31
Jacksonovu ranu vyrazil Rychlík medzi kruhy a Pollock následne zahodil obrovskú šancu. Fantastický zákrok žilinského brankára.
20:21
Rozhodcovia ešte kontrolovali presný zásah Nitry skrz videozáznam, no žiadne prehrešky voči pravidlám nenašli.
20:21
Nitra strelila gól! Štart prostrednej časti hry ako hrom! Rýchly protiútok domáceho mužstva zakončil po prihrávke pred odkrytú Rychlíkovu bránku obranca MARKO STACHA – 2:1. Asistencia: Dmytro Timašov, Michal Krištof.
20:01
Druhá tretina sa začala.
Druhá tretina sa začne približne o 18:50.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:36
Rozhodcovia prerušili hru kvôli nitrianskemu zakázanému uvoľneniu.
19:28
Ritchie sa ocitol v súboji o puk okolo nitrianskej bránky, víťazne z neho však vyšli domáci hokejisti.
19:15
Hrnka svojou útočnou aktivitou vybojoval vhadzovanie v útočnom pásme pre Nitru.
18:30
A ďalšia šanca Nitry, tentokrát obrovská! Jackson si ešte chcel vylepšiť pozíciu. Rychlík ale jeho pokus zneškodnil.
18:16
Krištof napokon vystrelil až na druhý pokus. Jeho prvotná pozícia bola o niečo nebezpečnejšia, s úspechom sa tak nestretol.
17:25
Rychlík mal čo robiť, ihneď po vhadzovaní sa Nitrania predrali do zakončenia. Následne sám unikol Koyš, nabiehajúceho spoluhráča ale nenašiel.
17:03
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Marko Stacha – 2 min., pästný súboj, hrubosť.
17:03
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
Peter Repčík – 2 min., seknutie + 2 min., pästný súboj, hrubosť, odpyká Kristián Macák.
17:03
Žilinčania sa pokúšali skórovať, no hru zastavil zákrokom Gadžiev. Následne sa pred jeho bránkou strhla menšia potýčka.
16:12
Nebezpečná prihrávka mala nájsť Koyša, ten ale na puk nedosiahol. Na opačnej strane ohrozil Rychlíka Timašov, žilinský brankaŕ ale úspešne zakročil.
15:00
Walega takmer totálne vymazal brániaceho Botku, v poslednej možnej chvíli to ale nitrianska obrana zvládla.
14:25
Dlhšie sa hralo bez prerušenia, celé to rozlúskol až Tomáš Chrenko. Jeho pokus spomedzi kruhov ale žilinského brankára vôbec neprekvapil.
12:55
Gajdoš nahodil puk smerom na nitriansku bránku, pozorný Gadžiev ale radšej prerušil hru.
11:50
Török bol jasne faulovaný jedným z nitrianskych hokejistov, rozhodcovia ale nedovolený zákrok neodpískali.
11:25
Rozhodcovia prerušili hru po zákroku Gadžieva, strieľal Török.
11:10
Nitra strelila gól v presilovej hre! Tak predsa to domácim vyšlo! Prudká strieľaná prihrávka z pravej strany od Timašova narobila pred žilinskou bránkou poriadny chaos. K úspešnej dorážke do odkrytej bránky sa pretlačil TOMÁŠ HRNKA – 1:1. Asistencia: Robert Jackson, Dmytro Timašov.
10:33
Tentokrát už nitrianska kombinácia priniesla aj moment prekvapenia, Holešinský ale doplatil na nepresnosť.
10:15
A ďalšia strata puku, Nitrania opäť opustili útočné pásmo.
09:54
Törökov trest sa už posunul do druhej polovice. Nitrania zahrozili, Rychlík ale zostal neprekonaný. Nezaskočili ho ani tri rýchle pokusy za sebou, ktorým chýbal moment prekvapenia.
09:25
Ďalšia chyba Nitry počas presilovej hry, Vašaš ale napokon v ofenzíve nevystrelil.
08:24
Zaujímavá kombinácia Nitry trvala až príliš dlho, vo finále tak uspela žilinská defenzíva. Domáci hokejisti doplatili na komplikovanú rozohrávku.
07:31
Vo vlastnom oslabení sa do útoku vydal Koyš, Gadžieva ale výraznejšie neohrozil. Napriek tomu bola jeho misia úspešná – Nitre vzal niekoľko sekúnd z presilovej hry.
07:23
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
Tomáš Török – 2 + 2 min., hra so zdvihnutou hokejkou.
06:59
Chrenko prenechal puk Molnárovi, ten vystrelil zo stredu útočného pásma. Rychlíka ale neprekonal.
06:15
Pollock sa natlačil do zakončenia a prudko vystrelil, no Rychlík všetko videl a puk vytlačil do rohu klziska ramenom.
05:38
Puk chvíľku lietal zo strany na stranu. Tichšiu pasáž po žilinskom góle prerušil zákrok Rychlíka, ktorému predchádzala málo nebezpečná strela Timašova.
04:14
Žilina strelila gól! Pekelne rýchla akcia znamená otvárací presný zásah stretnutia. KAMIL WALEGA využil neuveriteľne rýchly a šikovný prechod stredným pásmom prostredníctvom prudkých prihrávok a zoči voči brankárovi Gadžievovi nezaváhal. Skóroval bekhendom – 0:1. Asistencia: Tomáš Vajko, Brenden Miller.
03:22
Rychlík tentokrát zasahovať nemusel, strela z ľavej strany bola nepresná.
03:00
A ďalší zákrok Rychlíka, opäť po zakončení od modrej čiary. O dorážku sa ešte neúspešne pokúšal Timašov.
02:52
Carmichael pokračoval v aktivite aj v ofenzíve, zamestnal aj brankára Rychlíka.
02:31
Galambošovi jeho individuálna snaha vôbec nevyšla, narazil na pozorne brániaceho Carmichaela.
01:35
Vitaloš s priam monštruóznym bodyčekom na osobu Deja. Hosťujúci forvard okamžite odskackal na striedačku.
01:15
Zahrozili už aj Žilinčania. Po aktivite Koyša rozhodcovia prerušili hru.
01:05
Po Krištofovej príležitosti a sérii nepresností rozohrali Nitrania ďalšiu ofenzívnu akciu spoza vlastnej bránky. Do zakončenia sa predieral Holešinský, medzi presilou protihráčov ale neuspel.
00:09
Obrovská šanca hneď v úvode stretnutia! Michal Krištof sa ocitol vo vynikajúcej streleckej pozícii na pravej strane a jeho pokus rozvlnil bočnú sieť hosťujúcej bránky.
Rozhodcovia: Výleta, Klejna – D. Konc, Kacej – J. Konc
Obhajca titulu z Nitry nezažíva najlepší štart do novej sezóny. Nitrania vyťažili z úvodných troch zápasov jediný bod za domácu remízu v riadnom hracom čase proti Košiciam. Bez bodového zisku vyšli zo stretnutí so Slovanom Bratislava a Popradom. To žilinskí Vlci sú autormi úplne inej pesničky. Žilina je po troch kolách stopercentná – jednoznačne zdolala Trenčín, Spišskú Novú Ves a naposledy Prešov. Zverencom trénera Milana Bartoviča sa naviac darí aj po individuálnej stránke – ofenzíve v prvých troch kolách pomáhal aj Peter Cehlárik a doplnil už tak extrémne produktívnych hráčov ako Šimon Petráš, Brett Ritchie či Brant Harris. Nitre môže pomôcť domáce prostredie, avšak z hľadiska formy sú jasnými favoritmi hosťujúci Vlci.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 4. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK Nitra a Vlci Žilina. Zápas sa začne o 18:00.