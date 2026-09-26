Konečne sme ukázali kvalitu, tešia sa v Nitre. Nakopla sa práve proti lídrovi

Hokejisti Nitry sa dočkali prvého ligového víťazstva v novom ročníku Tipsport ligy v 4. kole. „Corgoni“ si vybrali na preťatie série troch prehier najlepšieho možného súpera - lídra tabuľky zo Žiliny.
Nitrania boli aktívnejším mužstvom smerom dopredu najmä v druhej časti, v ktorej naklonil misky váh na ich stranu víťazným gólom v čase 20:21 obranca Marko Stacha. Debut v známom prostredí zažil v drese hostí František Gajdoš.
Nitra nazbierala v štyroch dueloch Ligy majstrov pred štartom ligového ročníka slušných päť bodov.
Vo Fínsku zdolala najskôr finalistu predošlého ročníka KooKoo Kouvola a dva body za víťazstvo si pripísala aj proti SaiPe Lappeenranta - semifinalistovi predošlej sezóny tamojšej Liigy.
Konečne sa to podarilo
Štart v domácej súťaži však „corgoňom“ nevyšiel, keď prišli tri prehry za sebou proti Slovanu, Popradu a Košiciam.
Nitra sa tak môže nakopnúť k lepším výsledkom triumfom nad Žilinčanmi, ktorých zosadila z čela tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Žilina
„Sme spokojní s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a myslím si, že to bol dobrý výkon z našej strany. Dúfam, že budeme už len napredovať.
Vieme, že do každého zápasu musíme nastúpiť s takým prístupom ako dnes a pokiaľ to tak nebude, tak budeme mať ďalšie série prehier,“ uviedol nitriansky kapitán Tomáš Hrnka, ktorý v 12. minúte skóroval v presilovej hre.
Ukázali ich kvalitu
Hrnka reagoval presným zásahom na vedúci gól Žilinčanov z hokejky Kamila Walegu. Po rýchlom presnom zásahu Stachu v druhom dejstve mohol byť duel rozhodnutý už skôr, avšak Nitrania zahodili niekoľko dobrých príležitostí.
„Hovoril som aj pred zápasom, že lepšie sa podľa mňa nakopneme proti takémuto silnému súperovi, ako keď príde niekto, kto by nebol v roli favorita.
Žilina mala dobrú formu zo začiatku sezóny a som rád, že sme konečne ukázali našu kvalitu. Teraz si to už len musíme udržať a zlepšovať výkony,“ povedal Stacha.
Špeciálny duel zažila nová žilinská posila. Reprezentačný obranca František Gajdoš absolvoval v drese „vlkov“ premiéru.
Späť na Slovensko sa vrátil po dvoch sezónach v českom Litvínove, kam zamieril po dvoch prelomových ročníkoch práve v drese Nitry.
Bojuje za Žilinu
Gajdoš odišiel spod Zobora po zisku majstrovského titulu v roku 2024 a vedenie „corgoňov“ malo veľký záujem o jeho návrat.
„Hneď naskočiť do rozbehnutého vlaku je ťažké, takže mám ťažké nohy, ale verím, že sa do toho dostanem čo najskôr,“ uviedol po debute za Žilinu a priznal, že sa mu vynárali spomienky na obdobie v Nitre:
„Tak určite. Ja som tu zažil krásne dva roky, takže určite som to mal v hlave a nebolo to jednoduché.“
Gajdoš počas leta čakal na ponuky zo zahraničia, pričom trénoval aj s Košicami. „Oceliari“ mali rovnako enormný záujem o jeho služby, napokon však vyhrala ambiciózna Žilina.
„Udialo sa toho veľa, bolo to také ťažšie obdobie, ale nakoniec sa to takto skončilo, som tu a bojujem za Žilinu.
Mali o mňa záujem už dlhšiu dobu, ešte počas minulej sezóny sa mi ozvali, takže bol tam veľký záujem aj od trénera, aj od vedenia, takže verím, že urobíme skvelú partiu, všetko si sadne a budeme mať dobrú sezónu,“ dodal Gajdoš.