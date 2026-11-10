Nitra sa priblížila k novej hokejovej aréne. O jej podobe už rozhodla odborná porota

Nový hokejový štadión v Nitre má konkrétnejšie kontúry. Mesto predstavilo víťazný návrh architektonickej súťaže, za ktorým stojí slovenský ateliér Chybik + Krištof.
Budúca multifunkčná aréna by mala mať kapacitu viac ako 5 500 divákov a jej výstavba si vyžiada investíciu minimálne 60 miliónov eur.
Víťazný projekt predstavili na zimnom štadióne v Nitre krátko po komunálnych voľbách. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili primátor Marek Hattas, prezident HK Nitra Miroslav Kováčik a architekt Michal Krištof, ktorý zastupoval víťazný ateliér.
Do finále architektonickej súťaže, ktorej cieľom bolo nájsť riešenie pre existujúci športový areál, postúpilo päť uchádzačov. Vybraný ateliér má skúsenosti aj s realizáciou zimného štadióna v českej Jihlave.
Projekt je najďalej v histórii príprav
Predstavenie architektonického návrhu považuje primátor Marek Hattas za významný posun v príprave projektu. Zároveň upozornil, že od vizualizácií k samotnej výstavbe vedie ešte dlhá cesta.
„Predstavením a ohlásením tohto návrhu pokračujeme ďalej. Je to dôležitý míľnik pre Mesto Nitra.
Vieme, že prípravy, ktoré bude treba urobiť, neprídu zajtra. Je to stále vec niekoľkých rokov, pretože bude potrebné prejsť k projektovej dokumentácii a neskôr k samotnému financovaniu.
Treba ale povedať, že sme najďalej, ako sme kedy boli v otázke nového štadióna. Existuje konkrétny návrh, o ktorý sa vieme oprieť a môžeme ho ďalej rozpracovávať,“ uviedol Hattas.
Mesto chce podľa jeho slov postupovať po jednotlivých etapách, aby príprava projektu nestála iba na zabezpečení potrebných financií. Konkrétne riešenia bude ešte konzultovať s víťazným architektonickým ateliérom.
Kapacita nad 5 500 miest, náklady minimálne 60 miliónov
Nová aréna nemá byť určená výhradne hokejovým zápasom. Mesto počíta s multifunkčným využitím, ktoré by umožnilo organizovať aj koncerty, kultúrne podujatia a ďalšie športové akcie.
Aktuálne sa diskutuje o kapacite presahujúcej 5 500 divákov. Definitívne parametre však ešte nie sú uzavreté a budú sa spresňovať v ďalších stupňoch projektovej prípravy.
„Aréna bude multifunkčná, určená aj pre kultúrne akcie, ale možno aj pre iné športy, koncerty. Aktuálne sa bavíme o kapacite viac ako 5 500 divákov.
To všetko je však v riešení. Uvidíme, akým spôsobom to pôjde do stavebného zámeru. Určite to nevieme postaviť za menej ako 60 miliónov eur, ale finančný rámec sa takisto bude kreovať,“ vysvetlil primátor.
Pri financovaní bude podľa Hattasa nevyhnutná aj pomoc štátu. Rokovania s vládou chce mesto viesť v čase, keď bude mať projekt pripravené potrebné povolenia.
Tri objekty namiesto jednej veľkej stavby
Architektonický návrh počíta s rozdelením celého areálu na tri samostatné objekty.
Zámerom je vytvoriť priestor, ktorý nebude pôsobiť ako jeden mohutný stavebný celok a zároveň lepšie prepojí okolité verejné priestory.
„Obrázky povedia viac ako milión rečí. Štadión a jeho areál sme rozdelili na tri rôzne objekty.
Chceme prepojiť existujúci park s nábrežím, aby nevznikol obrovský monoblok. Nevedeli sme si v tomto objekte pod hradom predstaviť jeden veľký objem,“ priblížil architekt Michal Krištof.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Súčasťou projektu má byť hlavná hokejová hala aj nová tréningová plocha. Architekti pritom kládli dôraz aj na využitie okolia štadióna mimo športových podujatí.
„Samotné miesto nemá byť určené len pre hokej, má ponúknuť kvalitné verejné priestory pre širokú škálu obyvateľov, keďže dnes je to riešené ako bariéra,“ dodal Krištof.
Nitra tak má po architektonickej súťaži v rukách konkrétny návrh budúcej športovej arény. Kedy sa začne stavať, zatiaľ známe nie je.
Najbližšími krokmi budú dopracovanie projektu, získanie potrebných povolení a hľadanie finančných zdrojov. Informoval o tom portál hokejportal.net.