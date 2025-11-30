VIDEO: Trenčania atakovali aj rekord NHL. Na ľade Nitry dali tri góly v priebehu pár sekúnd

Hokejisti Dukly Trenčín ukončili Nitre štvorzápasovú sériu víťazstiev v Tipsport lige. V nedeľnom stretnutí 24. kola zvíťazili na ľade úradujúceho vicemajstra 5:2.
Hosťujúci hokejisti prehrávali ešte v 55. minúte 1:2, no štyrmi gólmi v priebehu troch minút otočili skóre zápasu.
V rýchlom slede padli predovšetkým posledné tri góly duelu, o ktoré sa postarali Adam Lapšanský, Jaedon Descheneau a Samuel Krajč, ktorí skórovali v rozpätí 24 sekúnd.
VIDEO: Tri góly Trenčína v priebehu 24 sekúnd
„Tri body z Nitry chutia výborne. Nevyhráva sa tu ľahko, hrá sa vo výbornej atmosfére. Nitra má výborné mužstvo, dokázali to v posledných zápasoch, keď hrali fantasticky.
Náš brankár nás držal celý zápas a dal nám šancu uspieť. Chlapci to dokázali otočiť, čo je fantastické,“ reagoval po zápase tréner Trenčína Pavol Mihálik.
Trenčania potrebovali na tri góly len o 4 sekundy viac ako je rekord NHL. Ten drží Boston Bruins z roku 1971, keď pri výhre 8:3 nad Vancouverom Canucks skórovali v priebehu 20 sekúnd Johnny Bucyk, Ed Westfall a Ted Green.
