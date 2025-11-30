VIDEO: Trenčania atakovali aj rekord NHL. Na ľade Nitry dali tri góly v priebehu pár sekúnd

Radosť hráčov Trenčína po strelenom góle.
Radosť hráčov Trenčína po strelenom góle. (Autor: TASR)
Sportnet|30. nov 2025 o 21:46
ShareTweet0

Hosťujúci hokejisti predviedli v záverečnej tretine gólový uragán.

Hokejisti Dukly Trenčín ukončili Nitre štvorzápasovú sériu víťazstiev v Tipsport lige. V nedeľnom stretnutí 24. kola zvíťazili na ľade úradujúceho vicemajstra 5:2.

Hosťujúci hokejisti prehrávali ešte v 55. minúte 1:2, no štyrmi gólmi v priebehu troch minút otočili skóre zápasu.

V rýchlom slede padli predovšetkým posledné tri góly duelu, o ktoré sa postarali Adam Lapšanský, Jaedon Descheneau a Samuel Krajč, ktorí skórovali v rozpätí 24 sekúnd.

VIDEO: Tri góly Trenčína v priebehu 24 sekúnd

„Tri body z Nitry chutia výborne. Nevyhráva sa tu ľahko, hrá sa vo výbornej atmosfére. Nitra má výborné mužstvo, dokázali to v posledných zápasoch, keď hrali fantasticky.

Náš brankár nás držal celý zápas a dal nám šancu uspieť. Chlapci to dokázali otočiť, čo je fantastické,“ reagoval po zápase tréner Trenčína Pavol Mihálik.

Trenčania potrebovali na tri góly len o 4 sekundy viac ako je rekord NHL. Ten drží Boston Bruins z roku 1971, keď pri výhre 8:3 nad Vancouverom Canucks skórovali v priebehu 20 sekúnd Johnny Bucyk, Ed Westfall a Ted Green.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Momentka zo zápasu Nitra - Trenčín
Momentka zo zápasu Nitra - Trenčín
Brankári hviezdili nulami, Trenčín rýchlymi gólmi. V Nitre sa hovorí o skrate
dnes 22:44
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»VIDEO: Trenčania atakovali aj rekord NHL. Na ľade Nitry dali tri góly v priebehu pár sekúnd