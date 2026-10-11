ONLINE: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.10.2026 o 17:00
10. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Rojík, Crman – Frimmel, Tichý.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Jurusik (Marinov) – Mezei, Osburn, Stacha, Bača, Kalman, Vitaloš, Carmichael, Sisik – Jackson, Holešinský, Paulovič – Turanský, Pollock, Lacka – Timashov, Chrenko, Hrnka – Lašš, Bajtek, Kováč.
Tréner: Erik Čaládi.
HK Spišská Nová Ves: Surák (Outhouse) – Martin, Romaňák, A. Žiak, Mack, Groch, M. Pišoja, Belluš – Lapšanský, Cormier, Skaloš – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Džugan, Paločko, Števuliak – Hodas, Gago, Kubat.
Tréner: Jakub Petr.
Rozhodca: Rojík, Crman – Frimmel, Tichý.
HK Nitra: Jurusik (Marinov) – Mezei, Osburn, Stacha, Bača, Kalman, Vitaloš, Carmichael, Sisik – Jackson, Holešinský, Paulovič – Turanský, Pollock, Lacka – Timashov, Chrenko, Hrnka – Lašš, Bajtek, Kováč.
Tréner: Erik Čaládi.
HK Spišská Nová Ves: Surák (Outhouse) – Martin, Romaňák, A. Žiak, Mack, Groch, M. Pišoja, Belluš – Lapšanský, Cormier, Skaloš – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Džugan, Paločko, Števuliak – Hodas, Gago, Kubat.
Tréner: Jakub Petr.
Rozhodca: Rojík, Crman – Frimmel, Tichý.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 10. kola Tipsport ligy, v ktorom úradujúci majster HK Nitra privíta na domácom ľade Spišskú Novú Ves.
Nitrania vstupovali do sezóny s ambíciou potvrdiť majstrovské postavenie, no ich výsledky sú zatiaľ pomerne kolísavé. Patrí im predposledné miesto v tabuľke. posledných dueloch dokázali zdolať Zvolen po predĺžení 2:1, predtým však podľahli Michalovciam 5:6 a Liptovskému Mikulášu 3:5. V piatok navyše prehrali na ľade Trenčína 2:5. Mužstvo spod Zobora tak potrebuje nájsť väčšiu stabilitu v defenzíve a vyvarovať sa zbytočných chýb, ktoré súperi dokážu potrestať.
Spišská Nová Ves má pred týmto stretnutím dôvod na optimizmus. Rysy sa po deviatich kolách nachádzajú na prvom mieste tabuľky Tipsport ligy a v posledných zápasoch zdolali Slovan Bratislava vysoko 6:1, uspeli aj na ľade Trenčína 3:1 a v piatok si poradili s Prešovom 5:4. Spišiakom sa darí najmä v ofenzíve, čo potvrdzuje aj individuálna produktivita ich hráčov. Na čele ligového bodovania je Danick Martel so siedmimi gólmi a ôsmimi asistenciami. Hneď za ním sa nachádza jeho spoluhráč Joona Jääskeläinen so štyrmi gólmi a desiatimi asistenciami. Tretie miesto patrí Teemu Lepausovi, ktorý má na konte tri góly a desať asistencií.
Nitrania vstupovali do sezóny s ambíciou potvrdiť majstrovské postavenie, no ich výsledky sú zatiaľ pomerne kolísavé. Patrí im predposledné miesto v tabuľke. posledných dueloch dokázali zdolať Zvolen po predĺžení 2:1, predtým však podľahli Michalovciam 5:6 a Liptovskému Mikulášu 3:5. V piatok navyše prehrali na ľade Trenčína 2:5. Mužstvo spod Zobora tak potrebuje nájsť väčšiu stabilitu v defenzíve a vyvarovať sa zbytočných chýb, ktoré súperi dokážu potrestať.
Spišská Nová Ves má pred týmto stretnutím dôvod na optimizmus. Rysy sa po deviatich kolách nachádzajú na prvom mieste tabuľky Tipsport ligy a v posledných zápasoch zdolali Slovan Bratislava vysoko 6:1, uspeli aj na ľade Trenčína 3:1 a v piatok si poradili s Prešovom 5:4. Spišiakom sa darí najmä v ofenzíve, čo potvrdzuje aj individuálna produktivita ich hráčov. Na čele ligového bodovania je Danick Martel so siedmimi gólmi a ôsmimi asistenciami. Hneď za ním sa nachádza jeho spoluhráč Joona Jääskeläinen so štyrmi gólmi a desiatimi asistenciami. Tretie miesto patrí Teemu Lepausovi, ktorý má na konte tri góly a desať asistencií.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.