ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy.
Sportnet|5. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 25. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
05.12.2025 o 18:00
25. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 25. kola Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.

Nitra síce v predošlom kole stratila body po prehre s Trenčínom, ale v tabuľke im naďalej patrí prvá priečka so ziskom 52 bodov.

Slovan Bratislava je v tabuľke na druhom mieste, ale na konte majú o 4 body menej ako Nitra. Ich forma je však kolísavá, keď v predošlých 10 zápasoch majú bilanciu 6 výhier a 4 prehry.

V oboch tohtosezónnych stretnutiach sme videli po 60 minútach nerozhodný stav, ale po predĺžení, resp. nájazdoch si triumf pripísali Nitrania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

