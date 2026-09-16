Tomáš Chrenko hral hneď po prílete z Ameriky. Nitra sa dočkala mladíka skôr ako čakala

Slovenský hokejista Tomáš Chrenko má za sebou nováčikovský kemp v zámorskej NHL, v drese New Yorku Rangers získaval prvé zápasové a tréningové skúsenosti.
Osemnásťročný center Nitry si pochvaľoval pôsobenie v tíme a tiež fungovanie s krajanom Adamom Sýkorom.
Po konci kempu sa vrátil k „corgoňom“ a prekvapujúco naskočil už do úvodného zápasu základnej časti so Slovanom Bratislava.
Nitrania avizovali na svojej oficiálnej stránke, že so službami Chrenka by mohli počítať na prelome septembra a októbra.
O to väčšie prekvapenie bolo, že zasiahol už do utorkového duelu so Slovanom. Na ľade strávil napokon necelých 17 minút.
VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava
„Tomáš len ráno doletel, ale mal túžbu hrať. Zdvihol kvalitu družstva, takže sme boli radi, že prišiel a pomohol. Mal dobré šance a škoda, že mu to nepadlo. Pripojil sa už k tímu, maximálne odíde v decembri na majstrovstvá sveta,“ objasnil návrat tréner Nitry Erik Čaládi.
Na odchovancovi Nitry nebola vidieť aj napriek dlhému letu viditeľná únava, v rámci domáceho tímu patril k najproduktívnejším hráčom z pohľadu streleckých pokusov a aktivity.
„Ja som únavu celkom cítil, pretože som len o ôsmej ráno doletel. Išiel som hneď hrať, pretože som chcel. Hralo sa mi dobre,“ prezradil Chrenko.
Mládežnícky reprezentant Slovenska má za sebou účinkovanie v nováčikovskom kempe New Yorku Rangers. Práve tento klub NHL si ho v tohtoročnom drafte vybral v treťom kole z celkovo 81. pozície.
„Dalo mi to veľa skúseností, je to tam iné. Som rád, že som tam bol. Ešte v utorok sme mali mať po návrate z Philadelphie tréning, ale povedali nám, že môžeme ísť domov. Ja som chcel hrať, preto som išiel na prvý let,“ priblížil hráč Nitry svoj návrat na Slovensko.
Podľa vlastných slov zaujal zástupcov Rangers, no problémom bola aktuálne široká súpiska družstva na hlavný kemp.
V tíme sa stretol s ďalším odchovancom nitrianskeho hokeja, krídelníkom Adamom Sýkorom. Ten už má za sebou štarty v NHL, v predošlom ročníku zasiahol celkovo do 11 duelov.
„Nonstop som bol s ním, veľmi mi pomohol a bolo veľmi dobré mať Slováka po boku. Bolo to super, keď sme dali gól, tak dvaja Slováci, ešte aj z Nitry, bol to veľmi pekný zážitok,“ nešetril Chrenko chválou na spoluprácu so Sýkorom.
Výkonmi v zámorí dal o sebe 18-ročný hokejista rozhodne vedieť.
„Hralo sa tam hore-dole. Dbalo sa na rýchlosť a súboje. U nás sa drží puk, kombinuje a nahráva. Mne sa viac páči náš hokej. Tam to bolo také, že sa chceli ukázať. Už som sa oťukal, s viacerými ľuďmi sa tam poznám, takže je to lepšie,“ povedal Chrenko k zápasovej skúsenosti a konkurencii v nováčikovskom kempe.
Autor majstrovského gólu z uplynulého finále Tipsport ligy patrí momentálne k najväčším útočným talentom slovenského hokeja. Do ďalšieho pôsobenia v drese Nitry je pripravený naplniť očakávania: „Hlavne sa chcem hokejom baviť, potom prídu aj góly a body. Podľa mňa som sa zlepšil celkovo fyzicky, aj vyzerám podľa mňa mužnejšie na ľade. Stále sa dá byť lepší, budem na tom pracovať.“