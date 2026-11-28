Aj v treťom vzájomnom stretnutí finalistov uplynulého ročníka hokejovej Tipsport ligy vyšiel víťazne hosťujúci tím.
Dva body pre Slovan Bratislava vystrelil „belasým“ na ľade Nitry (4:3 pp) trojgólový americký útočník Ryan Dmowski.
Najskôr ukázal ohromnú pohotovosť pri vyrovnávajúcom zásahu na 3:3 a v predĺžení strelou k bližšej žrdi rozhodol duel.
Dmowského výkon pod Zoborom pochválil aj domáci tréner Erik Čaládi.
Hneď na úvod nového ročníka triumfoval Slovan na ľade úradujúceho šampióna 4:2. Nitrania oplatili súperovi prehru v hlavnom meste 18. októbra, keď zvíťazili v 12. kole 4:0.
Tretia konfrontácia v tejto sezóne priniesla stav 1:1 v každej tretine. Za domácich skórovali Maxim Čajkovič, Michal Krištof a Adrián Holešinský, v drese hostí predviedol strelecký koncert Dmowski.
Pridal sa k nemu nitriansky odchovanec Samuel Buček, ktorý vymietol pavučinu v bránke Matta Jurusika pri zásahu na 2:2.
Záver už patril Dmowskému, ktorý v 52. minúte vyrovnal z náročnej pozície, keď si sklepol vo vzduchu prudkú prihrávku Rydera Korczaka a nechytateľne zakončil z náročnej pozície pod brvno.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Nitra - Slovan Bratislava
„Jedna vec je, že si to dobre spracoval, potom pohotovo vystrelil. Je to pohotový strelec, takže iba ukázal, prečo to tak je,“ uviedol na adresu 29-ročného Američana asistent trénera hostí Tomáš Surový.
„Fantastický gól. My sme si už mysleli, že to je zlá nahrávka, no on to sklepol z luftu a z prvej vystrelil. Má ´skill´ a je výborný hráč na našu ligu. Škoda pre nás, že sa mu dnes takto zadarilo,“ povedal pre TASR na adresu Dmowského domáci kormidelník Čaládi.
Slovan mal momentum aj v predĺžení
Duel naklonila na stranu Slovana presilová hra po faule útočníka Dária Lašša v útočnom pásme. Za zbytočný označil faul 20-ročného mladíka po stretnutí Čaládi.
„Samozrejme. Bolo to v útočnom pásme, za bránkou, tam chceme byť silní na puku. Ušla mu hokejka medzi nohy, bolo to zbytočné, škoda toho,“ povzdychol si 38-ročný kouč Nitry.
Slovan mal možnosť rozhodnúť ešte v riadnom hracom čase, keď mal k dispozícii ďalšiu početnú výhodu po vylúčení 46-ročného kapitána Branislava Mezeia v čase 55:42.
Slovan síce v závere tretieho dejstva nerozhodol, získal však momentum, ktoré si preniesol aj do predĺženia.
„Vplyvom presilovky, dopomohlo im to,“ reagoval Čajkovič na úsek hry, v ktorom prebral iniciatívu súper. Autor prvého gólu „corgoňov“ a rodený Bratislavčan dodal:
„Žiaľ, presilovku dostali oni, aj keď to mohlo ísť na hociktorú stranu. Rozhodcovia si vybrali ich, je to škoda. My musíme vedieť pracovať v každej situácii, aj keď sme štyria a tento stav ubrániť.“
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
22
12
20
32
-5
2.
Adam Cracknell
Poprad
23
12
19
31
+10
3.
Liam Pecararo
Slovan
21
9
20
29
+13
4.
Ryan Dmowski
Slovan
23
16
12
28
+14
5.
Peter Bjalončík
Poprad
23
13
14
27
+7
Dmowski: Mal som aj šťastie
Po zápase žiaril spokojnosťou hlavný hrdina Slovana po tom, čo zabezpečil svojmu tímu natiahnutie víťaznej série na šesť zápasov.
„Dnes večer to bola poriadna bitka. Bol to boj počas celých 60 minút. Myslím, že práve teraz hráme presne tak, ako chceme. Sme veľmi radi, že sme sa dostali do predĺženia a potom sme vybojovali víťazstvo,“ povedal Dmowski a pristavil sa aj pri svojom góle na 3:3, ktorým nadchol obe strany.
„Úprimne povedané, bola to šťastná kombinácia. Zakončenie bolo pekné, ale mal som šťastie, že som ten puk zvládol skrotiť. Naše presilovky boli oveľa lepšie, stále je však čo zlepšovať,“ dodal muž zápasu, ktorý má po 23 stretnutiach na konte 28 bodov.
Zahŕňa to 16 gólov, ktoré robia z Dmowského priebežne najlepšieho strelca súťaže. Na konte má o jeden presný zásah viac ako žilinský útočník Šimon Petráš.
V celkovej produktivite je pred ním o jeden bod klubový spoluhráč a krajan Liam Pecararo a kanadská dvojica Adam Cracknell z Popradu (31 bodov) a Danick Martel zo Spišskej Novej Vsi (32).