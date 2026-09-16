Samuel Buček vysvetlil krotenie osláv aj gesto k fanúšikom. Slovan opúšťal Nitru víťazne

Jednou z hlavných tém duelu medzi hokejistami Nitry a Slovanom Bratislava bol návrat Samuela Bučeka do známeho prostredia.
Dvadsaťsedemročný reprezentačný krídelník hral v predchádzajúcich troch ročníkoch vo farbách „corgoňov“, teraz však prišiel už v drese súpera.
Buček sa ideálnym spôsobom vysporiadal s tlakom, postaral sa o víťazný gól „belasých“ a navyše si vyslúžil ocenenie pre najlepšieho hráča svojho tímu.
VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava
Už počas úvodného rozkorčuľovania bolo jasné, že v prvom dueli Bučeka od odchodu z Nitry bude o náboj postarané.
„Hral som ako každý iný zápas. Sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy,“ vyjadril sa hráč Slovana na margo jedného z motívov súboja v Nitre.
Od fanúšikov si vypočul rôzne odkazy, počas stretnutia ho bývalí spoluhráči nešetrili, ale samotný hráč ustál všetky tieto momenty.
„Myslím si, že to, ako sme my videli, tak sa s tým vysporiadal. Zvládol to, dal víťazný gól. Bolo to pre neho náročné. Veľmi dobré, že to bol prvý zápas a už to teda má za sebou,“ povedal asistent trénera Tomáš Surový.
V rámci obdobia medzi sezónami išlo rozhodne o jednu z najvýznamnejších správ. Po úspešných troch sezónach v meste pod Zoborom prešiel od majstra k vicemajstrovi. Pre obdobný krok sa Buček rozhodol aj v roku 2020.
„Ja nemám žiadne ťažké srdce na nikoho. V Nitre som dosiahol v podstate všetko, čo hráč môže dosiahnuť. Najlepší strelec histórie klubu, dva tituly, nespočetne veľa gólov, zážitkov, proste padlo to na mňa, že to je taký stereotyp.
Ja som vnútorne proste potreboval zmenu a Slovan mi dával najväčší význam. To, že je to rival Nitry, na to sa ja nepozerám. Ja robím to, čo je najlepšie pre mňa, pre moju kariéru a pre moju rodinu,“ vysvetlil Buček zmenu klubovej adresy.
Pri svojom návrate do Nitry si najskôr vyslúžil dvojminútový trest za hákovanie, ale v 41. minúte to vyhradil víťazným presným zásahom „belasých“.
Pri oslavách sa snažil mierniť svoje emócie: „Gól ako každý iný. Som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili. Snažil som sa ešte šetriť energiu, lebo to bol zápas vo vysokom tempe, vybičované emócie, jedno s druhým.
Prišlo mi to také nekorektné, keby som sa akože veľmi tešil. Keby sa teším vždy ako 'blázon', tak to tých ľudí naštve a to nie je moja zámienka. Chcem hrať najlepšie a sústrediť sa na to, aby som bol čo najviac prospešný pre tím.“
Buček vybojoval po výsledku 4:2 pre svoj tím prvé tri body do tabuľky a hneď na úvod nového ročníka Tipsport ligy aj cenný skalp v podobe triumfu nad úradujúcim šampiónom.
Po závere stretnutia sa navyše stal najlepším hráčom Slovana. Zaujal však gestom smerom k domácim tribúnam.
„Chcel som sa poďakovať tým fanúšikom a ľuďom, ktorí mi stále fandia, bez ohľadu na to, či hrám tu alebo som hral v Nitre. Myslím si, že kulisa bola parádna. Chcel som spraviť 'kolečko' a poďakovať im za tie všetky roky, emócie, krásne víťazné zápasy a tituly. Bez ohľadu na to, či na mňa pískali alebo nie, zažil som tu krásne roky.
Dal som tomu klubu vždy maximum, odviedol som tu vždy stopercentnú prácu a dával som do toho srdce. Teraz som sa posunul ďalej a to isté chcem robiť tu, v Slovane,“ vyhlásil Buček.
Klub z hlavného mesta pasujú mnohí za hlavného kandidáta na zisk Pohára Vladimíra Dzurillu pre majstra Slovenska.
Povzbudením je tak určite víťazný vstup do novej sezóny a triumf na ľade súpera z finále sezóny 2025/2026.
„Myslím si, že kvalita je vynikajúca a sme aj dobrá partia. Ťažké previerky ešte len prídu. Toto je začiatok, vykročili sme správnou nohou a pevne verím, že naše výkony budú len gradovať,“ dodal na záver krídelník bratislavského tímu.