Nitra má osemfinále na dosah. Je to reklama pre mesto aj Slovensko, vraví Mezei

Hokejisti Nitry splnili svoju úlohu najlepšie ako mohli a jednoznačným triumfom 5:1 nad švédskym Rögle BK sa udržali v hre o postup do osemfinále Ligy majstrov.
Nitriansky kapitán Branislav Mezei aj dvojgólový útočník „corgoňov“ Tomáš Hrnka sa zhodli, že ich tím urobil v prestížnej európskej súťaži ziskom ôsmich bodov výbornú reklamu pre celý slovenský hokej.
Postupové kalkulačky Nitrania nevyťahujú a počkajú si na stredu večer, keď o ich osude rozhodne vývoj dvoch stretnutí.
Nitra potrebuje na postup do osemfinále Ligy majstrov zakopnutia dvoch tímov. Slovenský šampión má na konte 8 bodov a patrí mu priebežná 16. priečka, ktorou sa uzatvára zoznam postupujúcich.
Radosť im môže pokaziť akékoľvek víťazstvo sedembodového Liberca na ľade švajčiarskeho Davosu.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Rögle
Takisto sa musia Nitrania spoliehať na maximálne dvojbodovú výhru nórskeho Storhamaru nad posledným Grazom, ktorý nezískal v doterajšom priebehu žiadny bod. Čakanie na tieto dva scenáre by neboli možné bez trojbodového zisku proti úradujúcemu vicemajstrovi Švédska.
„My sme spravili maximum, už to nie je v našich rukách,“ uviedol asistent trénera Dušan Milo. Výrazný podiel na víťazstve nad Rögle mal americký brankár Matt Jurusik.
Ten sa uviedol v novom pôsobisku v nedeľu čistým kontom proti Spišskej Novej Vsi (3:0). Proti švédskemu zástupcovi inkasoval iba raz a čistý štít si držal dovedna 108 minút a 21 sekúnd v bránkovisku „corgoňov“.
Jeho tím sa vzoprel osudu a napriek azda najťažšiemu žrebu v celej súťaži dokázal prehovoriť do bojov o osemfinále.
VIDEO: Asistent trénera HK Nitra Dušan Milo
„Toto víťazstvo radím určite vysoko. Hlavne v situácii, v ktorej sa nachádzame. Potrebujeme si zvyšovať sebavedomie. Zápas proti Spišskej Novej Vsi, ako aj tento nám ho môže dodať,“ vyhlásil kapitán Mezei.
Víťazstvá na ľade fínskych tímov KooKoo a SaiPa, ako aj utorkový triumf nad švédskym Rögle, sú podľa neho veľkými skalpmi nad ekonomicky silnejšími tímami: „Žreb dopadol tak, ako dopadol. Boli to fakt kvalitní súperi. Niekto môže povedať, že to boli nejakí mladší hráči súpera alebo niektorí chýbali.
Takisto aj nám chýbali v týchto zápasoch. V tomto by som rozdiel nehľadal a my sme vďační a šťastní za víťazstvá. Je to dobrá reklama pre nitriansky, ale aj slovenský hokej,“ dodal Mezei, ktorý 8. októbra oslávil 46. narodeniny.
V rámci Ligy majstrov ho preverili korčuliarske tímy zo severu Európy a Švajčiarska.
„Ten najväčší rozdiel je v tom každodennom tempe na tréningu alebo v zápasoch. Vidieť, že oni sú na to zvyknutí, ale zase sme sa po nejakých skúsenostiach zo začiatku dokázali aj my prispôsobiť. Je to možno taký odkaz, že v každom zápase aj tréningu musíme držať nasadenie, ktoré bolo v týchto dueloch. Potom sa môžeme posunúť my, aj celá liga ďalej,“ pokračoval Mezei, ktorý stretnutia na vlastnom tele cítil viac:
„Snažíme sa robiť, čo sa dá a aj ja osobne som sa už sem-tam cítil ako ´zožutý´. Nechcem klamať, ale tak snažím sa robiť, čo sa dá. Mal som aj menšie zranenie, možno to bolo tiež vplyvom toho náročného programu. Navyše bolo také, ktoré som predtým v kariére nemal,“ dodal najskúsenejší muž v nitrianskej zostave.
Nitra vedela, že v utorok potrebuje trojbodový zápis proti zdolanému finalistovi uplynulého ročníka švédskej SHL.
Rozhodujúcou v prospech slovenského majstra bola tretia tretina. V jej úvode za stavu 1:0 po faule na Adriána Holešinského prišiel „darček“ v podobe štvorminútovej početnej výhody. Podľa pravidiel LM sa v prípade strelenia gólu trest nekončí, čo domácim hráčom pomohlo.
„Dnes som s tým pravidlom veľmi spokojný. Myslím si, že keby som to mal brániť, tak by som tu asi fňukal,“ povedal Hrnka, ktorý v presilovej hre skóroval dvakrát. Bolo to po takmer identických akciách, keď ho po rýchlom vstupe do pásma našli presné prihrávky Dmytra Timashova a novej posily Nitry Otsa Rantakariho.
„Nie je bežné, že dáte z prečíslenia v presilovke góly, ale chvalabohu. Asi už viem, kde mám stáť, lebo chlapci mi to dvakrát hodili, tak už budem vedieť do budúcna,“ spokojne skonštatoval 34-ročný center, ktorý mohol byť aj hetrikový.
Pri presnom zásahu Tomáša Chrenka do prázdnej brány sa odkrýval na pravej strane útočného pásma, avšak 18-ročný útočník si ho zrejme nevšimol.
Napriek tomu Hrnka prezradil, že klubová pokladnica na tradičnom poplatku zrejme neutrpí: „Neviem, či tam mal priestor, dostal to a zakončil, takže je to jedno. Ale chlapci už hovorili, že niečo zaplatí, keďže im ušli peniaze za môj hetrik.“
Nitrania sa dozvedia svoj osud v LM v stredu večer. Pred Storhamarom sa v tabuľke umiestnia aj v prípade, že nórsky tím vyhrá po predĺžení alebo po nájazdoch. Liberec môže získať maximálne bod.
Pri rovnosti bodov je prvým rozhodujúcim kritériom počet trojbodových triumfov v základnej časti. Nitra ich má po víťazstve nad Rögle dva, Storhamar by mal iba jeden trojbodový zisk a rovnako jeden má zatiaľ Liberec. „Pozriem si možno až výsledky, ale budem dúfať v to, aby sme išli ďalej. Sme však radi aj za tento náš výsledok,“ poznamenal Hrnka.
Sledovať vývoj záverečného dňa nebude podrobne ani kapitán Mezei: „Budem hlavne oddychovať a potom si pozriem výsledky. My sme spravili svoju robotu asi najlepšie, ako sme vedeli a môžeme už len čakať.“
„Corgoni“ napravili predošlé neúspechy slovenských zástupcov v Lige majstrov. Zverenci Erika Čaládiho bodovali v septembri pri víťazstve 4:1 nad fínskym KooKoo ako prvý slovenský tím po sérii 22 prehier v riadnom hracom čase, ktoré ťahali Banská Bystrica (2), HC Košice (6), HC Slovan Bratislava (12) a Nitra (2).
Nitra si už vo vyraďovacej fáze LM zahrala v ročníku 2016/17, keď vyhrala skupinu v konkurencii nórskeho Stavangeru a českej Plzne. Práve výjazd na západ Čiech sa radí v klubovej histórii k najväčšiemu zážitku, keďže do Plzne vycestovalo viac ako 1000 priaznivcov Nitry.
Ak si tím spod Zobora udrží 16. miesto, stretnúť sa môže práve s plzenskými hokejistami, ktorí sú na pred záverečným kolom s piatimi víťazstvami na čele 24-člennej tabuľky.
„Áno, spomína sa to v kabíne, tak uvidíme, ako to dopadne. Bolo by to super, cestovanie tam nie je tak náročné, čiže uvidíme,“ dodal Mezei.