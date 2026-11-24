Hokejisti HK Nitra a HC Prešov dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
24.11.2026 o 18:00
22. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Nitrania nastúpia proti Prešovčanom ako favoriti. Kým zverenci trénera Erika Čaládiho naposledy nastúpili v nedeľu na pôde Spišskej Novej Vsi pri výhre 7:3, Prešov hral v sobotu proti Slovanu Bratislava. Tím z hlavného mesta si s východniarmi poradil priepastným rozdielom a zvíťazil 7:1. Hra Prešova sa v posledných dňoch o niečo zlepšila, stále však neprišiel prvý trojbodový triumf. Prvý vzájomný zápas oboch celkov v tejto sezóne sa hral v Prešove a Nitra ho vyhrala 4:3 po predĺžení.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 22. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK Nitra a HC Prešov. Zápas sa začne o 18:00.