Najväčšia panika je v Nitre, tvrdí expert. Chcú hrať pekný hokej, ale platia za chyby

Hokejová Tipsport liga má za sebou úvodných päť kôl. Na čele tabuľky sa usadila trojica Slovan Bratislava, Žilina a Košice.
Veľmi dobre začal aj Liptovský Mikuláš, ktorý získal desať bodov a je na 4. mieste.
Úplne iné starosti riešia mužstvá na opačnom konci tabuľky.
Posledný Prešov ešte nezískal ani bod, pred ním sú Michalovce a až desiata je Nitra. Úradujúci majster získal v piatich zápasoch štyri body a vyhral iba raz.
Práve postavenie Nitry je zatiaľ najväčším prekvapením úvodu sezóny.
V Európe uspeli, doma sa trápia
Nitrania pritom vstúpili do súťažného ročníka oveľa skôr než väčšina ligových súperov. Ako slovenský majster štartujú v Lige majstrov a proti kvalitným zahraničným tímom ukázali, že dokážu hrať vyrovnané zápasy.
Na fínskom tripe dokonca dvakrát vyhrali. Najskôr zdolali vicemajstra KooKoo 4:1 a o dva dni neskôr uspeli aj na ľade SaiPy 3:2 po predĺžení.
Po návrate do domácej súťaže však výsledky neprichádzajú.
Nitra prehrala so Slovanom 2:4, s Košicami 1:2 po predĺžení a v Poprade 2:5. Prvé víťazstvo prišlo až vo štvrtom kole proti dovtedy stopercentnej Žiline 3:1. O dva dni neskôr však majster opäť prehral, tentoraz v Banskej Bystrici 2:4.
Tréner Erik Čaládi po poslednom zápase kritizoval najmä úvod svojho mužstva.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Naše nastavenie nebolo víťazné ako v piatok proti Žiline. To sa odzrkadlilo aj na výsledku. Inkasovali sme prvé góly a potom sme už chytali zajaca za chvost,“ povedal.
Nitra sa podľa neho neskôr dokázala dostať k šanciam, no chýbal jej väčší dôraz pred bránkou.
„Za zlú prvú tretinu sme v ďalšom priebehu zápasu neboli odmenení. Musíme zmeniť nastavenie do ďalších zápasov a vyzerať v nich lepšie.“
Pekný hokej prináša aj veľa rizika
Problém Nitry však nemusí byť iba v nastavení pred jednotlivými zápasmi.
Bývalý slovenský reprezentant Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS upozornil aj na spôsob, akým je mužstvo dlhodobo vyskladané. Nitra stavia na technických hráčoch, držaní puku a kreatívnom hokeji.
Vedenie sa pred novou sezónou dokonca dohodlo na ukončení kontraktu s trénerom Andrejom Kmečom, ktorý s tímom získal titul. Dôvod bol, že pod jeho vedením nehrali atraktívny hokej.
Takúto filozofiu presadzuje aj športový manažér Tomáš Chrenko. Fanúšikovia pod Zoborom sú na ofenzívny hokej zvyknutí a klub sa tým netají.
S pribúdajúcou kvalitou súťaže však rastie aj riziko, že pekný hokej v útoku nestačí.
„Dobiehame svet. Prečo to nefunguje v NHL? Prečo to nefunguje vo švédskej či fínskej lige? Pretože sa nemôžete na modrej čiare hrať s pukom. Skončíte na zadku a súper ide do protiútoku,“ povedal Valábik.
Práve podobné situácie videl v zápasoch Nitry opakovane. Hráči sa snažia držať puk, kombinovať a vytvoriť si ideálnu pozíciu, no po strate zostáva priveľa hráčov za pukom.
Tréner Čaládi podobne hodnotil prehru v Poprade.
„Zápas sa vyvíjal smerom, ktorý sme chceli, ale potom nás naše chyby opäť stáli zápas.“
Podľa Valábika je problém aj v zložení útoku. Nitra má množstvo kreatívnych a technických hokejistov, no menej hráčov, ktorí sa pravidelne tlačia pred bránku a dokážu vyhrať fyzický súboj.
Ako príklad uviedol Tomáša Hrnku.
„Aké góly dáva Hrnka? Presne také, aké bude Nitra potrebovať. Lenže takých hráčov nemá veľa.“
Pri technických útočníkoch podľa neho zároveň vzniká prirodzená tendencia riešiť situácie zložitejšie, než by bolo potrebné.
„Toto je kreatívny ofenzívny hokej, z ktorého však plynie množstvo chýb. Akurát rok čo rok to bude ťažšie, pretože sú kvalitnejší hráči a tie chyby budú trestať.“
Podobne situáciu vidí aj ďalší expert Ondrej Rusnák. Podľa neho nie je problém v tom, že chce Nitra hrať útočne. Musí však lepšie rozpoznávať momenty, keď sa oplatí riskovať.
„Nitra sa musí naučiť vyhodnocovať rizikové situácie. Nemôže sa jej stávať prakticky v každom zápase, že stratí puk a zostanú tam traja alebo štyria hráči chytení vpredu.“
Mužstvu navyše momentálne chýba zranený kapitán Branislav Mezei. Práve skúsený obranca by podľa Rusnáka mohol v podobných chvíľach pomôcť aj priamo v kabíne.
Pred sezónou pritom Nitra otvorene hovorila o tom, že chce nielen obhájiť titul, ale svoj hokej posunúť ešte ďalej.
Rusnák však upozorňuje, že „pekný hokej“ nemusí byť samostatným cieľom.
„Keď vyhrávate, väčšinou už hráte pekný hokej. Nemusíte si dávať ako samostatný cieľ, že chcete hrať pekne.“
Aj podľa Valábika môžu byť atraktívne úplne iné veci – zblokovaná strela za stavu 2:1, rozumné rozhodnutie s pukom či dobre zvládnutý záver zápasu.
Tlak na Čaládiho môže rásť
Slabý vstup úradujúceho majstra prirodzene vytvára tlak na mužstvo aj na realizačný tím.
„Momentálne najväčšiu vnútornú paniku má práve Nitra. A tlak fanúšikov príde skôr či neskôr. Potom bude dôležité, ako naň zareagujú,“ povedal Valábik.
Zároveň však trénera Čaládiho bráni.
Podľa neho by si zaslúžil čas a dôveru vedenia. Pred príchodom do Nitry pracoval v komplikovaných podmienkach v Nových Zámkoch aj Michalovciach a ďalšia rýchla zmena by mu mohla neprávom vytvoriť nálepku trénera, ktorému sa nedarí.
„Nehovorím, že je zlý tréner. Práve naopak. Možno by si zaslúžil, aby ho chvíľu podržali aj vzhľadom na jeho kariéru.“
Nitra má zatiaľ za sebou iba päť ligových zápasov. Výsledky z Ligy majstrov zároveň ukázali, že mužstvo kvalitu má.
Najväčšou úlohou bude podľa expertov nájsť rovnováhu medzi hokejom, ktorý chce hrať, a hokejom, ktorý jej bude prinášať body.
Michalovce čakajú na legionárov
Rovnaký počet štyroch bodov majú po piatich zápasoch aj Michalovce.
Dukla začala prehrami s Liptovským Mikulášom 2:5 a Slovanom 0:3. Prvé víťazstvo prišlo proti Zvolenu 3:2, následne však Michalovce prehrali v Trenčíne 1:3 a naposledy doma so Spišskou Novou Vsou 2:3 po predĺžení.
Ani ich postavenie na 11. mieste nie je úplným prekvapením. Pred sezónou patrili medzi mužstvá, pri ktorých experti očakávali problémy.
Rusnák však pri Michalovciach očakáva postupné zlepšenie.
„Michalovce sú dole, ale im sa rozbehnú legionári. Virtanen a spol. sa určite onedlho rozohrajú a pôjdu hore.“
Práve zahraniční hráči sú dôležitou súčasťou Dukly. Medzi šesť najproduktívnejších hráčov tímu patria až piati legionári.
Prešov napĺňa najhoršie predpovede
Najhoršie je na tom po piatich kolách Prešov.
Nováčik prehral všetkých päť zápasov, má skóre 9:22 a ako jediný tím súťaže ešte nezískal ani bod. Naposledy prehral v Liptovskom Mikuláši 4:6.
V jeho prípade sa zatiaľ napĺňajú predsezónne predpovede. Všetci experti v ankete Sportnetu zaradili Prešov medzi mužstvá, ktoré očakávajú v boji o záchranu alebo baráž.
Rusnák upozornil najmä na kvalitu kádra.
„Nie je to áčková a možno ani béčková zostava. A legionári mi prídu nejakí divnejší. Aj majú nejaké šance, ale nie sú efektívni. Na tomto trpia," vysvetlil.
Valábikovi v mužstve chýba najmä jasná identita.
Podľa neho nemusí byť problémom, že Prešov nemá najtechnickejší káder ligy. Potom však potrebuje vyhrávať iným spôsobom – dôsledným systémom, fyzickou hrou, blokovaním striel a pracovitosťou.
„Musíte si povedať: Chalani, dobre, nie sme najtechnickejší tím v extralige. Musíme súperov ubojovať. Musíme byť stopercentní v systéme, pomáhať si, hádzať sa do striel. Jednoducho byť tvrdo pracujúci tím. Nemôžete dostať 22 gólov v piatich zápasoch,“ uzavrel Valábik.