Nitra začala zle a má sa z čoho poučiť. Musíme dať hore hlavy, vyzýva Paulovič

Fotogaléria (18)
TASR|4. apr 2026 o 09:17
ShareTweet0

Poprad vyhral už piaty duel za sebou.

Semifinálový diel číslo jeden zvládli na ľade Nitry lepšie hokejisti Popradu. „Kamzíci“ získali prvý bod v sérii po piatkovom víťazstve 4:3 po predĺžení, ktoré zariadil teč ich kapitána Adama Cracknella.

Nitriansky útočník Matej Paulovič videl príčinu prehry najmä v nevydarenom začiatku stretnutia zo strany domácich.

Nitra poslala do bránky druhýkrát za sebou Šichabudtina Gadžieva. Dvadsaťjedenročný brankár vychytal „corgoňom“ triumf a postup v siedmom dueli štvrťfinálovej série proti Michalovciam (5:1).

Na svoj druhý play-off zápas v kariére by však najradšej rýchlo zabudol. Popradčania ho „vyhnali“ už v 14. minúte po troch inkasovaných góloch.

Po necelých dvoch minútach prekonal Gadžieva chytateľnou strelou Peter Bjalončík a pri presných zásahoch Alexa Šoteka a Aurela Nauša vyrazil puk priamo na hokejky strelcov.

VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Poprad v 1. semifinále

„Mali sme zlý štart do zápasu, v druhej tretine sme však boli lepší. V tretej tretine to bolo vyrovnané, gól nepadol a v predĺžení to bolo o jednej chybe. Poprad vystrelil, tečoval puk a rozhodol. Musíme sa poučiť z prvej tretiny, dať hore hlavy a v sobotu vyhrať,“ uviedol Paulovič.

Popradčania v prostrednej časti hry stratili dvojgólové vedenie po góloch Samuela Bučeka a Pauloviča. Tretie dejstvo sa nieslo v znamení opatrnej hry na oboch stranách a gól nepadol.

V predĺžení sa však na rozhodnutie dlho nečakalo a už po 42 sekundách tečoval Bjalončíkovo nahodenie Cracknell.

„Veľmi náročný zápas, Nitra má korčuliarske mužstvo. Majú silnú aj obranu, takže o to viac si to vážime, že sme dotiahli duel do víťazného konca.

Prakticky celý čas sa hralo hore-dolu. Našťastie sme Nitre nedovolili v 2. tretine odskočiť. Prvá tretina bola naša, druhá ich, tretia vyrovnanejšia. Také sú však play-off zápasy a myslím si, že taká bude celá séria,“ povedal po stretnutí Nauš.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HK Poprad (1. semifinále, Tipsport liga)
Hráč Nitry Josh Passolt a brankár Popradu Tyler Parks počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Radosť hráčov Nitry po strelení gólu počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.
Strelec gólu Peter Bjalončík (HK Poprad) sa teší so spoluhráčmi počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.
18 fotografií
Vľavo hráč Nitry Jakub Lacka a hráč Popradu Martin Lefebvre počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.Pohár Vladimíra Dzurillu určený pre víťaza hokejovej Tipsport ligy pred prvým zápasom semifinále medzi HK Nitra - HK Poprad,Vľavo hráč Nitry Sebastián Čederle a hráč Popradu Martin Bodák počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.Vpravo hráč Nitry David Okoličány a hráč Popradu Patrik Rychlík počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.Vpravo hráč Nitry Joshua Lawrence a hráč Popradu Wyatt McLeod počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.Vpravo hráč Popradu Alex Šotek sa teší z gólu počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.Tréner Popradu Mike Pellegrims počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.Vpravo tréner Nitry Andrej Kmeč a hráč Nitry Jakub Lacka počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.Vpravo tréner Nitry Andrej Kmeč a hráč Nitry Jakub Lacka počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.Hráč Nitry Matej Paulovič sa teší z gólu počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad. Hráč Nitry Matej Paulovič sa teší z gólu počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.Radosť fanúúšikov Nitry po strelení gólu počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.Zľava hráč Nitry Sebastian Čederle a hráči Popradu Peter Bjalončík, Martin Lefebvre počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy.Hráči Popradu sa tešia z gólu, vľavo Aurel Nauš a brankár Tyler Parks počas prvého zápasu semifinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Poprad.

Popradčania aj vďaka nemu vyhrali piaty duel za sebou: „Zaklopem si, nech to tak pokračuje. Je to super, zobrali sme prvý zápase, ale musíme pokračovať. Dodá nám to energiu do ďalšieho stretnutia.“

Nitra vstupovala do série s nálepkou „kata“ Popradu. Najvyššie nasadený tím tohtoročnej vyraďovačky vyradil mužstvo spod Tatier v predošlých štyroch sezónach, pričom Poprad podľahol Nitre vo všetkých piatich vzájomných sériách v rámci play-off.

„Ja som tu nebol, padlo to v kabíne. My sa na to však nemôžeme pozerať na to, čo bolo kedysi. Musíme sa pozerať na svoju hru, aby sme ich vyradili znovu,“ uvedomoval si Paulovič.

VIDEO: Hráč Popradu A. Nauš

VIDEO: Tréner Popradu Mike Pellegrims

VIDEO: Tréner Nitry A. Kmeč

VIDEO: Hráč Nitry M. Paulovič

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Faul Ondreja Molnára.
ne 21:39|3
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nitra začala zle a má sa z čoho poučiť. Musíme dať hore hlavy, vyzýva Paulovič