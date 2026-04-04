Nitra začala zle a má sa z čoho poučiť. Musíme dať hore hlavy, vyzýva Paulovič

Semifinálový diel číslo jeden zvládli na ľade Nitry lepšie hokejisti Popradu. „Kamzíci“ získali prvý bod v sérii po piatkovom víťazstve 4:3 po predĺžení, ktoré zariadil teč ich kapitána Adama Cracknella.
Nitriansky útočník Matej Paulovič videl príčinu prehry najmä v nevydarenom začiatku stretnutia zo strany domácich.
Nitra poslala do bránky druhýkrát za sebou Šichabudtina Gadžieva. Dvadsaťjedenročný brankár vychytal „corgoňom“ triumf a postup v siedmom dueli štvrťfinálovej série proti Michalovciam (5:1).
Na svoj druhý play-off zápas v kariére by však najradšej rýchlo zabudol. Popradčania ho „vyhnali“ už v 14. minúte po troch inkasovaných góloch.
Po necelých dvoch minútach prekonal Gadžieva chytateľnou strelou Peter Bjalončík a pri presných zásahoch Alexa Šoteka a Aurela Nauša vyrazil puk priamo na hokejky strelcov.
„Mali sme zlý štart do zápasu, v druhej tretine sme však boli lepší. V tretej tretine to bolo vyrovnané, gól nepadol a v predĺžení to bolo o jednej chybe. Poprad vystrelil, tečoval puk a rozhodol. Musíme sa poučiť z prvej tretiny, dať hore hlavy a v sobotu vyhrať,“ uviedol Paulovič.
Popradčania v prostrednej časti hry stratili dvojgólové vedenie po góloch Samuela Bučeka a Pauloviča. Tretie dejstvo sa nieslo v znamení opatrnej hry na oboch stranách a gól nepadol.
V predĺžení sa však na rozhodnutie dlho nečakalo a už po 42 sekundách tečoval Bjalončíkovo nahodenie Cracknell.
„Veľmi náročný zápas, Nitra má korčuliarske mužstvo. Majú silnú aj obranu, takže o to viac si to vážime, že sme dotiahli duel do víťazného konca.
Prakticky celý čas sa hralo hore-dolu. Našťastie sme Nitre nedovolili v 2. tretine odskočiť. Prvá tretina bola naša, druhá ich, tretia vyrovnanejšia. Také sú však play-off zápasy a myslím si, že taká bude celá séria,“ povedal po stretnutí Nauš.
Popradčania aj vďaka nemu vyhrali piaty duel za sebou: „Zaklopem si, nech to tak pokračuje. Je to super, zobrali sme prvý zápase, ale musíme pokračovať. Dodá nám to energiu do ďalšieho stretnutia.“
Nitra vstupovala do série s nálepkou „kata“ Popradu. Najvyššie nasadený tím tohtoročnej vyraďovačky vyradil mužstvo spod Tatier v predošlých štyroch sezónach, pričom Poprad podľahol Nitre vo všetkých piatich vzájomných sériách v rámci play-off.
„Ja som tu nebol, padlo to v kabíne. My sa na to však nemôžeme pozerať na to, čo bolo kedysi. Musíme sa pozerať na svoju hru, aby sme ich vyradili znovu,“ uvedomoval si Paulovič.
