ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK Poprad dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
24.10.2026 o 19:00
14. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Štefik – Durmis, D. Konc – J. Konc.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Jurusik (Marinov) – Osburn, Mezei, Rantakari, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman, Carmichael – Paulovič, Krištof, Jackson – O. Molnár, Pollock, Turanský – Bajtek, Chrenko, Kodhaj – Kováč, Lašš, Sisik
Tréner: Erik Čaládi
HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Bodák, Jank, J. Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Suchý, Urbánek, P. Rychlík – Vandas, Kundrik, Stanček
Tréner: Ladislav Čihák
Rozhodcovia: Klejna, Štefik – Durmis, D. Konc – J. Konc
HK Nitra: Jurusik (Marinov) – Osburn, Mezei, Rantakari, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman, Carmichael – Paulovič, Krištof, Jackson – O. Molnár, Pollock, Turanský – Bajtek, Chrenko, Kodhaj – Kováč, Lašš, Sisik
Tréner: Erik Čaládi
HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Bodák, Jank, J. Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Suchý, Urbánek, P. Rychlík – Vandas, Kundrik, Stanček
Tréner: Ladislav Čihák
Rozhodcovia: Klejna, Štefik – Durmis, D. Konc – J. Konc
Nitrania nevstúpili do novej extraligovej sezóny ideálne, avšak slabší rozjazd je, zdá sa, definitívne za nimi. Zverenci trénera Erika Čaládiho ťahajú štvorzápasovú víťaznú sériu. Rátajúc aj Ligu majstrov dokonca päťzápasovú. Práve ich posledné dva skalpy možno považovať za mimoriadne cenné – „corgoni” zdolali Slovan Bratislava 4:0 a naposledy doma Košice výsledkom 5:1. Napriek tomu nebudú v domácom dueli proti Popradu jasným favoritom. Mužstvo Ladislava Čiháka vedie extraligovú tabuľku a v piatok večer zdolalo posledný Prešov 6:3. Poprad ťahá už šesťzápasovú víťaznú sériu, pričom v aktuálnom ročníku nebodoval len dvakrát. Stretol sa už aj s Nitrou a doma ju porazil 5:2.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 14. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK Nitra a HK Poprad. Zápas sa začne o 19:00.