ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

HK Nitra - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|13. nov 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
13.11.2026 o 18:00
18. kolo
Nitra
0:0
(0:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Michalovce
Prenos
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
V 18. kole Tipsport ligy hostí Nitra Michalovce. Stretnutie sa začína o 18:00.

Nitra sa nachádza na 9. mieste, na konte má 24 bodov. Na ôsme Košice stráca jeden bod. Nitrania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole však prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 3:6.

Michalovciam patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierali 17 bodov. Pred jedenástym Zvolenom majú jednobodový náskok. Michalovčania po štyroch prehrách v rade v minulom kole dokázali zdolať Prešov 4:3 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Nitra - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.online
HK Nitra - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)
dnes 15:00
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