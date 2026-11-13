ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
13.11.2026 o 18:00
18. kolo
Nitra
0:0
(0:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Michalovce
Prenos
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
V 18. kole Tipsport ligy hostí Nitra Michalovce. Stretnutie sa začína o 18:00.
Nitra sa nachádza na 9. mieste, na konte má 24 bodov. Na ôsme Košice stráca jeden bod. Nitrania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole však prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 3:6.
Michalovciam patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierali 17 bodov. Pred jedenástym Zvolenom majú jednobodový náskok. Michalovčania po štyroch prehrách v rade v minulom kole dokázali zdolať Prešov 4:3 po predĺžení.
Nitra sa nachádza na 9. mieste, na konte má 24 bodov. Na ôsme Košice stráca jeden bod. Nitrania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole však prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 3:6.
Michalovciam patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierali 17 bodov. Pred jedenástym Zvolenom majú jednobodový náskok. Michalovčania po štyroch prehrách v rade v minulom kole dokázali zdolať Prešov 4:3 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.