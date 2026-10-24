Na Spiši mu neverili, v Nitre potvrdzuje potenciál. Maká na sebe, chváli tréner Slováka

Artur Turanský (Nitra)
Artur Turanský (Nitra) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 10:53
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Nitru potiahol proti Košiciam hetrikový hrdina.

Hokejisti Nitry sa herne a výsledkovo zdvíhajú. V piatkovej predohrávke 24. kola Tipsport ligy zaznamenali už štvrté víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade triumfovali nad Košicami jednoznačne 5:1.

Majster postupne znižuje bodovú stratu na konkurentov, proti „oceliarom“ navyše bodovo zažiaril Artur Turanský.

Nitrania s najväčšou pravdepodobnosťou už nechávajú zabudnúť na nevydarený začiatok sezóny, proti Košiciam si pomohli už dvoma gólmi v prvej tretine.

„Úvod mali Košice trochu lepší, v prvých piatich minútach nás zatlačili. Myslím si, že sme nemali veľa z hry, respektíve tlak. Toto by sme mohli zlepšiť. Gólovo sme sa však presadili,“ povedal pre TASR asistent trénera Dušan Milo. Nitrania navyše prečkali aj ťažké chvíle v druhej časti, keď s prestávkami hrali takmer sedem minút v oslabení.

VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Košice

„Ak to mužstvo udrží, tak ho to nabudí a zdvihne sa. Tím, ktorý sedem minút neskóruje, alebo sa nedostane k výraznejšej šanci, tak u neho to trochu ide dole. Nám to pomohlo, pretože sa tam mohol zlomiť zápas,“ doplnil Milo.

Košice mali pomalší rozbeh, v prvej 20-minútovke v podstate výraznejšie neohrozili domáceho brankára. V druhej časti si mohli pomôcť, ale z takmer päťminútovej presilovky neprišiel kontaktný gól. A v ďalšom priebehu neúspešne reagovali na aktívnejšieho súpera.

„Keď prehráte takýmto vyšším rozdielom, tak sme hráčom povedali, aby sa pozreli do zrkadla. Od niektorých hráčov potrebujeme jednoducho viac. Oni vedia, že ktorí to sú. Treba na toto zabudnúť, pretože už v nedeľu je tu ďalšie stretnutie.

Dokázali sme to pred niekoľkými dňami podobne hodiť za hlavu. Na videu si pozrieme, čo sme robili zle. Títo hráči vedia, ako musia hrať, ak chcú zápasy vyhrávať. Teraz nám to nevyšlo, takže sa musíme vrátiť späť na zem a hrať našu hru,“ vyjadril sa tréner Košíc Dan Ceman.

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„Corgoni“ mali vo svojich radoch Artura Turanského. Dvadsaťpäťročný krídelník zaznamenal bodovo svoj doteraz najlepší zápas v Tipsport lige, k výhre pomohol hetrikom a asistenciou: „Musím povedať, že dostávam šance. Som za to veľmi rád. V zápasoch sa snažím odvďačovať tvrdou robotou a nevynechávať ani jeden súboj. To isté platí aj na tréningoch.“

Od príchodu zo Spišskej Novej Vsi sa postupne zaradil medzi dôležité postavy tímu.

„Artur je dobrý hráč. Myslím si, že v Spišskej Novej Vsi nedostával veľa času na ľade. Nechodil na presilovky, neverili mu tam. Inak sa hrá hráčovi, keď mu tréner verí a dá mu priestor. Myslím si, že v predchádzajúcej sezóne to už u nás potvrdil. Síce hral vo štvrtej formácii, ale dal už nejaké góly. Maká na sebe a presadil sa,“ uviedol na jeho adresu Milo.

Spolu s Ligou majstrov ťahá momentálne Nitra päťzápasovú sériu víťazstiev. Postupne sa aktuálna šnúra prenáša aj do hernej pohody.

„Vždy je čo zlepšovať, nemôžeme sa nejako uspokojiť. Trochu sa to zmenilo s príchodom nového brankára, chalani si veria viac a sme tiež produktívnejší. Ide to jedno s druhým a prejavuje sa to na zisku bodov,“ zamyslel sa asistent trénera Nitry.

Potvrdiť ofenzívnu produkciu môžu už v sobotu večer, na domácom ľade hostia aktuálneho lídra súťaže - Poprad. „Je to pre nás dôležité, pretože sme ofenzívnym tímom. Takéto niečo nám chýbalo v prvých zápasoch, trochu sme sa trápili. Dúfam, že to takýmto smerom pôjde aj naďalej,“ dodal Turanský.

Tabuľka Tipsport ligy

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
23.10.2026 o 18:00
24. kolo
Nitra
5:1
(2:0, 2:1, 1:0)
60' minúta
Ukončený
Košice
Prehľad
Góly a asistencie: 11. Rantakari (Timashov, Turanský), 18. Jackson (Paulovič, Mezei), 34. Turanský (Pollock, O. Molnár), 40. Turanský (Rantakari, Krištof), 45. Turanský (Hrnka, Rantakari) – 37. Mikúš (Jurčo, Rosandić). Rozhodca: Baluška, Novák – Kacej, Konc ml.. Diváci: 2934.
Prenos
HK Nitra – HC Košice 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly a asistencie: 11. Rantakari (Timashov, Turanský), 18. Jackson (Paulovič, Mezei), 34. Turanský (Pollock, O. Molnár), 40. Turanský (Rantakari, Krištof), 45. Turanský (Hrnka, Rantakari) – 37. Mikúš (Jurčo, Rosandić). Rozhodca: Baluška, Novák – Kacej, Konc ml.. Vylúčenie: 7:8. Využitie: 3:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2934. Priebeh zápasu: 3:0, 3:1, 5:1.
Je dobojované, Nitra víťazí nad Košicami vysoko 5:1. Treba vyzdvihnúť Rantakariho a Turanského, ktorí výrazne prispeli k víťazstvu Nitry. Druhý menovaný zaznamenal v zápase hetrik. Skóroval aj Robby Jackson, ktorý si pripísal 147. gól v Tipsport lige, čím sa stal historicky najlepším strelcom slovenskej extraligy spomedzi legionárov.

Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok večera.
Koniec zápasu.
59:18
Dakhnovského strelu zblokoval Vitaloš na ochrannú sieť. Vhadzovať sa bude pred bránou Nitry.
59:01
Začala sa posledná minúta tretej tretiny.
58:16
Zápas sa už pomaly dohráva, ani jeden z tímov sa už do útoku príliš nehrnie.
56:55
Jurusik prerušuje hru po zakončení Liščinského.
54:50
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Matej Paulovič – 2 min., nedovolené bránenie.
54:37
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Tomáš Mikúš – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
54:32
Košičania držia puk v útočnom pásme.
51:42
Hostia v plnom počte.
51:06
Košičania vyhadzujú puk cez všetky čiary.
49:57
Jackson vystrelil z ľavého kruhu, Riečický vyrazil puk pred seba. Dorážať sa snažil Paulovič, ale brankár Košíc puk kryje.
49:42
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Patrik Rogoň – 2 min., hrubosť.
49:13
Domáci v plnom počte.
47:45
Domáci vyhadzujú puk až k Riečickému.
47:13
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Filip Bajtek – 2 min., zdržiavanie hry / posunutá bránka.
47:13
Hra je prerušená. Najskôr sa jeden z domácich hráčov dostal do zakončenia a následne Bajtek posunul bránku, za čo sa bude vylučovať.
46:47
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Tomáš Hrnka – 5 min., hrubosť.

Vylúčenie v tíme HC Košice:
Leo Eperješi – 5 min., hrubosť.
46:47
Pozor, máme tu bitku medzi domácim Hrnkom a hosťujúcim Eperješim!
46:47
Hra je prerušená, nasleduje reklamná prestávka.
46:27
Hostia sa nepresnou prihrávkou sami pripravili o útočné pásmo.
45:01
Riečický prerušuje hru po zakončení Osburna.
44:45
Vitaloš nahodil puk od modrej čiary, Riečický ho videl a prerušuje hru.
44:15
goalNitra dala gól!
Hrnka nabil pred bránku ARTUROVI TURANSKÉMU, ktorý vypálil z prvej a zavŕšil hetrik!
Asistencie: Tomáš Hrnka, Otso Rantakari.
44:07
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Matúš Havrila – 2 min., podrazenie.
43:03
Rosandić pálil od modrej čiary a Jurusik prerušuje hru ďalším zákrokom.
42:52
Jurusik prerušuje hru úspešným zákrokom.
41:37
Košičania vyhadzujú puk na zakázané uvoľnenie. Vhadzovať sa bude po pravici Riečického.
40:58
Nitrania sú aktívni hneď od úvodu tretiny a držia puk v útočnom pásme.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:52.
Máme za sebou druhú tretinu, po ktorej Nitra vedie 4:1. Nitrania sa dostali do trojgólového vedenia v 34. minúte, keď skóroval Turanský. V 37. minúte sa Košičanom konečne podarilo prekonať Jurusika, keď presilovú hru využil Mikúš. O necelú minútu však putoval na trestnú lavicu hosťujúci Rogoň a 35 sekúnd pred koncom tretiny využil presilovku svojím druhým gólom v zápase Turanský.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:25
goalNitra dala gól!
Krištof nabil na os klziska Rantakarimu, ktorého strelu z prvej Riečický vyrazil pred seba. Tam bol pripravený ARTUR TURANSKÝ, ktorý dorazil puk do siete a využíva presilovú hru.
Asistencie: Otso Rantakari, Michal Krištof.
39:01
Začala sa posledná minúta druhej tretiny.
37:58
Puk končí na ochrannej sieti, vhadzovať sa bude po ľavici Riečického.
37:43
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Patrik Rogoň – 2 min., držanie.
36:51
goalKošice dali gól!
Košičania pekne zahrali presilovku na jeden dotyk. Rosandić posunul puk na ľavý kruh Jurčovi, ktorý z prvej prihral z medzikružia TOMÁŠOVI MIKÚŠOVI a ten znižuje na 1:3.
Asistencie: Tomáš Jurčo, Mislav Rosandić.
36:19
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Ondrej Molnár – 2 min., podrazenie.
36:09
Molnár sa snažil natlačiť do zakončenia a vystrelil z ľavej strany, ale Riečický si postrážil bližšiu žŕdku a prerušuje hru.
35:53
Osburn sa snažil vystreliť, ale jeho pokus bolestivo zblokoval Mikúš.
33:50
goalNitra dala gól!
Molnár poslal prihrávku na pravý kruh Pollockovi, ktorý následne prihral na os ARTUROVI TURANSKÉMU a ten zvyšuje na 3:0.
Asistencie: Brett Pollock, Ondrej Molnár.
33:33
Hostia sa dopustili postavenia mimo hry. Následne Šedivý vystrelil na bránku, po čom sa strhla potýčka.
33:22
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Marko Stacha – 2 min., hrubosť.

Vylúčenie v tíme HC Košice:
Martin Bučko – 2 min., hrubosť.
31:42
Stacha vystrelil z ľavého kruhu, jeho pokus bol zblokovaný a dopredu môžu ísť hostia.
31:00
Bíreš vystrelil z pravej strany od mantinelu, Jurusik si pripisuje jednoduchý zákrok.
30:17
Riečický prerušuje hru, nasleduje reklamná prestávka.
30:05
Jellúš sa dostal do šance, ešte hľadal lepšie postaveného Jurča, no prihrávka na neho bola nepresná.
28:54
Jurusik prerušuje hru ďalším úspešným zákrokom po strele z ľavého kruhu.
28:21
Domáci v plnom počte.
26:31
Nitrania sa opäť oslobodzujú vyhodením puku cez všetky čiary.
26:21
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Tomáš Hrnka – 2 min., hrubosť.
24:53
Domáci sú v plnom počte. Košičania si počas päťminútovej presilovky veľa gólových príležitostí nevypracovali.
23:50
Hostia začínajú akciu rozohrávkou spoza vlastnej bránky.
23:06
Hra je prerušená, vhadzovať sa bude v strednom pásme.
22:03
Jurusik prerušuje hru po strele Bíreša.
21:00
importantKrištof sa dostal do obrovskej šance spomedzi kruhov a následne aj z dorážky, no Riečický predviedol fenomenálny zákrok a podržal svoj tím.
20:30
Košičania sa sami vyháňajú z útočného pásma.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:54.
Máme za sebou prvú tretinu, po ktorej Nitra vedie 2:0. Skóre otvoril v 11. minúte v presilovej hre Rantakari, na ktorého nadviazal v 18. minúte Jackson. Nitrania sú zatiaľ nebezpečnejší, no hneď v úvode druhej tretiny sa budú musieť brániť päťminútovej presilovke. Timashov totiž zbytočne sekol Rogoňa po rukách a rozhodcovia ho po prezretí videozáznamu poslali predčasne pod sprchy.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:53
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Dmytro Timashov – 5 min. + DKZ, sekanie, trest odpyká Samuel Sisik.
19:25
Nitrania sa dostali do prečíslenia dvoch proti jednému. Chrenko to zobral na seba, ale Riečický ho vychytal.
19:01
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:47
Domáci sa dopustili zakázaného uvoľnenia. Vhadzovať sa bude po pravici Jurusika.
17:50
goalNitra dala gól!
Paulovič spoza bránky prihral priamo na hokejku ROBBYHO JACKSONA, ktorý vystrelil z prvej a zvyšuje na 2:0.
Asistencie. Matej Paulovič, Branislav Mezei.
17:33
Osburn nahodil puk od modrej čiary, ten bol zblokovaný do rohu klziska.
16:55
Domáci začínajú akciu rozohrávkou z vlastného obranného pásma.
15:32
Kalman vystrelil od modrej čiary a Riečický si pripisuje ďalší úspešný zákrok. Nasleduje reklamná prestávka.
14:41
Hostia v plnom počte.
14:19
Jackson dostal veľa priestoru na pravej strane, jeho krížnu strelu však Riečický chytá do lapačky.
13:12
importantTuranský poslal krížnu prihrávku na opačnú stranu Chrenkovi, ktorý však minul bránku.
12:41
Košičania vyhadzujú puk cez všetky čiary.
12:35
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Tomáš Jurčo – 2 min., podrazenie.
12:08
Jurčo fauloval a Nitrania si onedlho zahrajú presilovú hru.
10:11
goalNitra dala gól!
Timashov nabil na os klziska OTSOVI RANTAKARIMU, ktorý čistým priestrelom do protipohybu prekonáva Riečického!
Asistencie: Dmytro Timashov, Artur Turanský.
09:52
Rantakari vystrelil z osi klziska, jeho pokus však bol zblokovaný.
09:22
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Mislav Rosandić – 2 min., hákovanie.
08:48
importantBajtek výborne napádal rozohrávku Košíc a následne poslal puk pred odkrytú bránku Kováčovi. Ten však netrafil puk, a tak nedokázal skórovať.
08:04
Kalman pálil okamžite po buly od modrej čiary. Riečický puk videl a chytá ho do lapačky.
08:02
Riečický prerušuje hru, nasleduje reklamná prestávka.
06:48
Rantakari vyslal strelu na Riečického, ktorý jeho pokus výborne vyrazil betónom.
06:09
Havrila sa ocitol v dobrej pozícii medzi kruhmi, ale nevystrelil z prvej.
05:34
Nitrania držia puk za vlastnou bránkou, kde čakajú na prestriedanie.
03:50
Pollock poslal prihrávku spoza brány pred bránku, Riečický sa musel mať na pozore. Hráči Nitry zostávajú v útočnom pásme.
02:18
Bajtek vystrelil z ľavého kruhu, ale Riečického trafil iba do výstroje.
01:30
Hra je prerušená pre posunutú bránku a Jurusik si zároveň pripisuje ďalší zákrok.
00:11
Jurusik si okamžite pripisuje prvý zákrok a hra je prerušená.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

HK Nitra: Jurusik (Gadziev) – Mezei, Osburn, Bača, Rantakari, Stacha, Vitaloš, Kalman, Sisik – Jackson, Krištof, Paulovič – Turanský, Pollock, O. Molnár – Timashov, Chrenko, Hrnka – Lašš, Bajtek, Kováč.

Tréner: Erik Čaládi.

HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandić, Bučko, Eperješi, Dakhnovsky, Deyl, Šedivý, Stančík – Mikúš, Jellúš, Jurčo – Liščinský, J. Baláž, Bíreš – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, Eliaš, Panasenko.

Tréner: Dan Ceman.

Rozhodca: Baluška, Novák – Kacej, Konc ml.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 24. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Nitra privíta na domácom ľade HC Košice.

Nitra má za sebou náročný program, v ktorom zvíťazila nad Spišskou Novou Vsou 3:0 a v Lige majstrov nad švédskym Rögle 5:1. Následne uspela aj na ľade Prešova, kde vyhrala 4:3, a naposledy zdolala Slovan Bratislava 4:0. Proti Košiciam tak bude chcieť nadviazať na posledné víťazstvo a potešiť svojich fanúšikov ďalším úspešným výsledkom.

Košice sa v posledných zápasoch prezentujú dobrými výkonmi, hoci ich výsledky nie sú úplne vyrovnané. Víťaznú sériu odštartovali triumfami nad Michalovcami 6:3, Zvolenom 4:1 a Duklou Trenčín 3:2. Následne však prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 0:3, no v poslednom stretnutí zabrali a zvíťazili v Prešove 4:1. Do Nitry tak pricestujú s cieľom nadviazať na posledný úspech a získať ďalšie dôležité body do tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

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Artur Turanský (Nitra)
Artur Turanský (Nitra)
Na Spiši mu neverili, v Nitre potvrdzuje potenciál. Maká na sebe, chváli tréner Slováka
dnes 10:53
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