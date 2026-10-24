Na Spiši mu neverili, v Nitre potvrdzuje potenciál. Maká na sebe, chváli tréner Slováka

Hokejisti Nitry sa herne a výsledkovo zdvíhajú. V piatkovej predohrávke 24. kola Tipsport ligy zaznamenali už štvrté víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade triumfovali nad Košicami jednoznačne 5:1.
Majster postupne znižuje bodovú stratu na konkurentov, proti „oceliarom“ navyše bodovo zažiaril Artur Turanský.
Nitrania s najväčšou pravdepodobnosťou už nechávajú zabudnúť na nevydarený začiatok sezóny, proti Košiciam si pomohli už dvoma gólmi v prvej tretine.
„Úvod mali Košice trochu lepší, v prvých piatich minútach nás zatlačili. Myslím si, že sme nemali veľa z hry, respektíve tlak. Toto by sme mohli zlepšiť. Gólovo sme sa však presadili,“ povedal pre TASR asistent trénera Dušan Milo. Nitrania navyše prečkali aj ťažké chvíle v druhej časti, keď s prestávkami hrali takmer sedem minút v oslabení.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Košice
„Ak to mužstvo udrží, tak ho to nabudí a zdvihne sa. Tím, ktorý sedem minút neskóruje, alebo sa nedostane k výraznejšej šanci, tak u neho to trochu ide dole. Nám to pomohlo, pretože sa tam mohol zlomiť zápas,“ doplnil Milo.
Košice mali pomalší rozbeh, v prvej 20-minútovke v podstate výraznejšie neohrozili domáceho brankára. V druhej časti si mohli pomôcť, ale z takmer päťminútovej presilovky neprišiel kontaktný gól. A v ďalšom priebehu neúspešne reagovali na aktívnejšieho súpera.
„Keď prehráte takýmto vyšším rozdielom, tak sme hráčom povedali, aby sa pozreli do zrkadla. Od niektorých hráčov potrebujeme jednoducho viac. Oni vedia, že ktorí to sú. Treba na toto zabudnúť, pretože už v nedeľu je tu ďalšie stretnutie.
Dokázali sme to pred niekoľkými dňami podobne hodiť za hlavu. Na videu si pozrieme, čo sme robili zle. Títo hráči vedia, ako musia hrať, ak chcú zápasy vyhrávať. Teraz nám to nevyšlo, takže sa musíme vrátiť späť na zem a hrať našu hru,“ vyjadril sa tréner Košíc Dan Ceman.
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„Corgoni“ mali vo svojich radoch Artura Turanského. Dvadsaťpäťročný krídelník zaznamenal bodovo svoj doteraz najlepší zápas v Tipsport lige, k výhre pomohol hetrikom a asistenciou: „Musím povedať, že dostávam šance. Som za to veľmi rád. V zápasoch sa snažím odvďačovať tvrdou robotou a nevynechávať ani jeden súboj. To isté platí aj na tréningoch.“
Od príchodu zo Spišskej Novej Vsi sa postupne zaradil medzi dôležité postavy tímu.
„Artur je dobrý hráč. Myslím si, že v Spišskej Novej Vsi nedostával veľa času na ľade. Nechodil na presilovky, neverili mu tam. Inak sa hrá hráčovi, keď mu tréner verí a dá mu priestor. Myslím si, že v predchádzajúcej sezóne to už u nás potvrdil. Síce hral vo štvrtej formácii, ale dal už nejaké góly. Maká na sebe a presadil sa,“ uviedol na jeho adresu Milo.
Spolu s Ligou majstrov ťahá momentálne Nitra päťzápasovú sériu víťazstiev. Postupne sa aktuálna šnúra prenáša aj do hernej pohody.
„Vždy je čo zlepšovať, nemôžeme sa nejako uspokojiť. Trochu sa to zmenilo s príchodom nového brankára, chalani si veria viac a sme tiež produktívnejší. Ide to jedno s druhým a prejavuje sa to na zisku bodov,“ zamyslel sa asistent trénera Nitry.
Potvrdiť ofenzívnu produkciu môžu už v sobotu večer, na domácom ľade hostia aktuálneho lídra súťaže - Poprad. „Je to pre nás dôležité, pretože sme ofenzívnym tímom. Takéto niečo nám chýbalo v prvých zápasoch, trochu sme sa trápili. Dúfam, že to takýmto smerom pôjde aj naďalej,“ dodal Turanský.
Tabuľka Tipsport ligy
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Góly a asistencie: 11. Rantakari (Timashov, Turanský), 18. Jackson (Paulovič, Mezei), 34. Turanský (Pollock, O. Molnár), 40. Turanský (Rantakari, Krištof), 45. Turanský (Hrnka, Rantakari) – 37. Mikúš (Jurčo, Rosandić). Rozhodca: Baluška, Novák – Kacej, Konc ml.. Vylúčenie: 7:8. Využitie: 3:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2934. Priebeh zápasu: 3:0, 3:1, 5:1.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok večera.
Matej Paulovič – 2 min., nedovolené bránenie.
Tomáš Mikúš – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Patrik Rogoň – 2 min., hrubosť.
Filip Bajtek – 2 min., zdržiavanie hry / posunutá bránka.
Tomáš Hrnka – 5 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Leo Eperješi – 5 min., hrubosť.
Hrnka nabil pred bránku ARTUROVI TURANSKÉMU, ktorý vypálil z prvej a zavŕšil hetrik!
Asistencie: Tomáš Hrnka, Otso Rantakari.
Matúš Havrila – 2 min., podrazenie.
Krištof nabil na os klziska Rantakarimu, ktorého strelu z prvej Riečický vyrazil pred seba. Tam bol pripravený ARTUR TURANSKÝ, ktorý dorazil puk do siete a využíva presilovú hru.
Asistencie: Otso Rantakari, Michal Krištof.
Patrik Rogoň – 2 min., držanie.
Košičania pekne zahrali presilovku na jeden dotyk. Rosandić posunul puk na ľavý kruh Jurčovi, ktorý z prvej prihral z medzikružia TOMÁŠOVI MIKÚŠOVI a ten znižuje na 1:3.
Asistencie: Tomáš Jurčo, Mislav Rosandić.
Ondrej Molnár – 2 min., podrazenie.
Molnár poslal prihrávku na pravý kruh Pollockovi, ktorý následne prihral na os ARTUROVI TURANSKÉMU a ten zvyšuje na 3:0.
Asistencie: Brett Pollock, Ondrej Molnár.
Marko Stacha – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Martin Bučko – 2 min., hrubosť.
Tomáš Hrnka – 2 min., hrubosť.
Dmytro Timashov – 5 min. + DKZ, sekanie, trest odpyká Samuel Sisik.
Paulovič spoza bránky prihral priamo na hokejku ROBBYHO JACKSONA, ktorý vystrelil z prvej a zvyšuje na 2:0.
Asistencie. Matej Paulovič, Branislav Mezei.
Tomáš Jurčo – 2 min., podrazenie.
Timashov nabil na os klziska OTSOVI RANTAKARIMU, ktorý čistým priestrelom do protipohybu prekonáva Riečického!
Asistencie: Dmytro Timashov, Artur Turanský.
Mislav Rosandić – 2 min., hákovanie.
HK Nitra: Jurusik (Gadziev) – Mezei, Osburn, Bača, Rantakari, Stacha, Vitaloš, Kalman, Sisik – Jackson, Krištof, Paulovič – Turanský, Pollock, O. Molnár – Timashov, Chrenko, Hrnka – Lašš, Bajtek, Kováč.
Tréner: Erik Čaládi.
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandić, Bučko, Eperješi, Dakhnovsky, Deyl, Šedivý, Stančík – Mikúš, Jellúš, Jurčo – Liščinský, J. Baláž, Bíreš – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, Eliaš, Panasenko.
Tréner: Dan Ceman.
Rozhodca: Baluška, Novák – Kacej, Konc ml.
Nitra má za sebou náročný program, v ktorom zvíťazila nad Spišskou Novou Vsou 3:0 a v Lige majstrov nad švédskym Rögle 5:1. Následne uspela aj na ľade Prešova, kde vyhrala 4:3, a naposledy zdolala Slovan Bratislava 4:0. Proti Košiciam tak bude chcieť nadviazať na posledné víťazstvo a potešiť svojich fanúšikov ďalším úspešným výsledkom.
Košice sa v posledných zápasoch prezentujú dobrými výkonmi, hoci ich výsledky nie sú úplne vyrovnané. Víťaznú sériu odštartovali triumfami nad Michalovcami 6:3, Zvolenom 4:1 a Duklou Trenčín 3:2. Následne však prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 0:3, no v poslednom stretnutí zabrali a zvíťazili v Prešove 4:1. Do Nitry tak pricestujú s cieľom nadviazať na posledný úspech a získať ďalšie dôležité body do tabuľky.