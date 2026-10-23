ONLINE: HK Nitra - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HC Košice dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
23.10.2026 o 18:00
24. kolo
Nitra
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 24. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Nitra privíta na domácom ľade HC Košice.
Nitra má za sebou náročný program, v ktorom zvíťazila nad Spišskou Novou Vsou 3:0 a v Lige majstrov nad švédskym Rögle 5:1. Následne uspela aj na ľade Prešova, kde vyhrala 4:3, a naposledy zdolala Slovan Bratislava 4:0. Proti Košiciam tak bude chcieť nadviazať na posledné víťazstvo a potešiť svojich fanúšikov ďalším úspešným výsledkom.
Košice sa v posledných zápasoch prezentujú dobrými výkonmi, hoci ich výsledky nie sú úplne vyrovnané. Víťaznú sériu odštartovali triumfami nad Michalovcami 6:3, Zvolenom 4:1 a Duklou Trenčín 3:2. Následne však prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 0:3, no v poslednom stretnutí zabrali a zvíťazili v Prešove 4:1. Do Nitry tak pricestujú s cieľom nadviazať na posledný úspech a získať ďalšie dôležité body do tabuľky.
Nitra má za sebou náročný program, v ktorom zvíťazila nad Spišskou Novou Vsou 3:0 a v Lige majstrov nad švédskym Rögle 5:1. Následne uspela aj na ľade Prešova, kde vyhrala 4:3, a naposledy zdolala Slovan Bratislava 4:0. Proti Košiciam tak bude chcieť nadviazať na posledné víťazstvo a potešiť svojich fanúšikov ďalším úspešným výsledkom.
Košice sa v posledných zápasoch prezentujú dobrými výkonmi, hoci ich výsledky nie sú úplne vyrovnané. Víťaznú sériu odštartovali triumfami nad Michalovcami 6:3, Zvolenom 4:1 a Duklou Trenčín 3:2. Následne však prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 0:3, no v poslednom stretnutí zabrali a zvíťazili v Prešove 4:1. Do Nitry tak pricestujú s cieľom nadviazať na posledný úspech a získať ďalšie dôležité body do tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.