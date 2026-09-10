Slováci na výhru čakali sedem rokov. Chceme byť ako švédsky majster, vraví šéf Nitry

Terve, Suomi. Vitajte vo Fínsku. Hokejisti Nitry sa v Lige majstrov predstavili vo Švédsku aj Nórsku, do Fínska však zamierili prvýkrát. Počas svojej storočnej histórie tam klub nikdy nehral.
Hráči slovenského majstra vycestovali na sever Európy na dvojzápas proti dvom fínskym tímom s cieľom získať prvé body do tabuľky CHL.
V úvodných dvoch zápasoch na domácom ľade prehrali s Växjö (1:3) aj Skellefteou (1:6).
„Čelíme absolútnej špičke európskeho hokeja,“ vyhlásil šéf nitrianskeho klubu Miroslav Kováčik.
„V klube sme si okamžite stanovili cieľ priblížiť sa tomuto výkonnostnému stupňu. Všetci tréneri i hráči áčka a mládeže musíme byť na seba ešte prísnejší a dať hokeju ešte viac. Aby sme sa raz prezentovali ako Skelleftea.“
Prvú fínsku skúšku zvládli Nitrania na výbornú. Vo štvrtok podvečer zdolali KooKoo po presvedčivom výkone 4:1.
Vicemajster bez formy
KooKoo má za sebou najlepšiu sezónu v histórii – je úradujúcim vicemajstrom Fínska. Vo finálovej sérii prehralo s Tapparou Tampere 3:4 na zápasy.
V úvode aktuálnej sezóny však márne hľadá formu. V príprave vyhralo iba jeden zo štyroch zápasov.
KooKoo má za sebou už aj dve kolá fínskej najvyššej súťaže, no nezískalo ani bod. V tabuľke Liigy je na poslednom mieste.
V úvodnom stretnutí nového ročníka podľahli zverenci trénera Jouka Myrräho TPS Turku 2:4, v druhom zápase, ktorý hrali len 24 hodín pred duelom s Nitrou, neuspeli ani proti Kiekko-Espoo (2:6).
V európskej súťaži zdolali dánsky Herning 5:2 a s vlaňajším víťazom Ligy majstrov Frölundou prehrali 1:2 po predĺžení.
Napriek nelichotivým výsledkom boli proti slovenskému majstrovi jasným favoritom.
Dokazovali to kurzy stávkových kancelárií – približne 1,5 na KooKoo a 5 na Nitru – aj vyšší hráčsky rozpočet, ktorý však patrí medzi najnižšie vo fínskej súťaži. Klub z mesta Kouvola dá na platy hráčov približne 2,2 milióna eur, Nitra 1,6 milióna.
Zabrali mladý brankár aj skúsený útočník
V bráne Nitry nastúpil, rovnako ako v dueli proti Växjö, 21-ročný Gadzhiev, ktorý odohral výborný zápas a pripísal si 20 úspešných zákrokov. Prvýkrát a zároveň jedinýkrát inkasoval v 25. minúte z hokejky Tossavainena.
Corgoni v stretnutí prehrávali len necelých osem minút. Potom v presilovke udrel Krištof a o pár minút naňho nadviazal Molnár, ktorý zužitkoval šikovnú prácu obrancu Stachu.
Slovenský celok vyhral druhú tretinu na strely jednoznačne 14:3 a dobrý herný prejav potvrdil aj v tretej tretine. Na 3:1 zvýšil v oslabení Lacka. Súper potom nevyužil trestné strieľanie a na konečných 4:1 upravil svojím druhým gólom v presilovke Krištof. Na oba zásahy mu prihrala dvojica Holešinský – Hrnka.
Nitrania zvládli duel vo fínskej Kouvole nielen výsledkovo, ale aj herne. Súpera prestrieľali 35:21 a v súťaži si pripísali prvé body.
VIDEO: Zostrihy zápasu KooKoo - Nitra
Prvý zápas za Nitru odohrala najnovšia posila klubu, Švéd Dmytro Timashov, ktorého zo zmluvy uvoľnil ruský Vladivostok.
„Hľadal som si nový klub, chcel som už začať sezónu a nie čakať. Môj bývalý spoluhráč Jesse Graham mi o Nitre povedal veľa dobrých vecí. Je to skvelá organizácia, ktorá dbá na starostlivosť o hráčov. V minulej sezóne bola majstrom, teraz hrá Ligu majstrov. Mal som ľahké rozhodovanie, Nitra je výborná voľba,“ povedal pre klubový web ukrajinský rodák, ktorý hral v NHL za Toronto, Detroit aj New York Islanders. Vo svojom prvom zápase v drese Nitry nebodoval.
Hokejisti slovenského majstra potešili v hľadisku aj niekoľko desiatok verných fanúšikov, ktorí merali náročnú cestu až do priemyselného mesta na juhu Fínska.
Čakanie na výhru sa skončilo
Slovenský klub čakal na víťazstvo v hokejovej Lige majstrov sedem rokov. Naposledy sa z výhry v európskej súťaži radovali hokejisti Banskej Bystrice ešte v septembri 2019, keď v domácom stretnutí zdolali Mníchov 3:2 po samostatných nájazdoch.
Na trojbodové víťazstvo čakal slovenský zástupca od 1. septembra 2018, keď Banská Bystrica zvíťazila nad Luganom 5:2.
Posledné tri účasti slovenských klubov v podaní Slovana Bratislava a Košíc sa skončili bez jediného bodu.
Nitra sa vďaka výhre nad KooKoo posunula v neúplnej tabuľke na priebežné 17. miesto. Do play-off postúpi 16 najlepších tímov, ktoré si zahrajú osemfinále.
Corgoňov čaká ďalší zápas v Lige majstrov už o dva dni. V sobotu 12. septembra nastúpia od 16.00 SELČ na ľade fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta, ktorý vlani skončil na treťom mieste.
V ligovej fáze sa predstavia ešte proti švajčiarskemu Fribourgu (6. októbra) a švédskemu Rögle (13. októbra).