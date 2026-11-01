ONLINE: HK Nitra - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
01.11.2026 o 17:00
16. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC ’05 TAM Banská Bystrica.
Nitra sa momentálne nachádza na deviatom mieste tabuľky so ziskom 21 bodov a skóre 44:41. Corgoni mali pred posledným kolom výbornú formu, keď vyhrali päť zápasov za sebou. Postupne zdolali Spišskú Novú Ves 3:0, Prešov 4:3 po predĺžení, Slovan Bratislava 4:0, Košice 5:1 a Poprad 4:1. Víťaznú sériu však v piatok prerušila Žilina, ktorá Nitru zdolala 3:2 po predĺžení. Domáci tak budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi opäť bodovať naplno.
Banská Bystrica sa nachádza na 6. mieste so ziskom 24 bodov. Barani majú za sebou vydarené obdobie, keď bodovali v štyroch zápasoch za sebou a pripísali si tri víťazstvá. V poslednom kole zdolali na domácom ľade Prešov 2:1. Predtým uspeli aj na ľade Spišskej Novej Vsi, kde zvíťazili 5:4 po samostatných nájazdoch.
Prvý vzájomný zápas týchto súperov v aktuálnej sezóne sa odohral 27. septembra a Banská Bystrica v ňom na domácom ľade zvíťazila 4:2.
Nitra sa momentálne nachádza na deviatom mieste tabuľky so ziskom 21 bodov a skóre 44:41. Corgoni mali pred posledným kolom výbornú formu, keď vyhrali päť zápasov za sebou. Postupne zdolali Spišskú Novú Ves 3:0, Prešov 4:3 po predĺžení, Slovan Bratislava 4:0, Košice 5:1 a Poprad 4:1. Víťaznú sériu však v piatok prerušila Žilina, ktorá Nitru zdolala 3:2 po predĺžení. Domáci tak budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi opäť bodovať naplno.
Banská Bystrica sa nachádza na 6. mieste so ziskom 24 bodov. Barani majú za sebou vydarené obdobie, keď bodovali v štyroch zápasoch za sebou a pripísali si tri víťazstvá. V poslednom kole zdolali na domácom ľade Prešov 2:1. Predtým uspeli aj na ľade Spišskej Novej Vsi, kde zvíťazili 5:4 po samostatných nájazdoch.
Prvý vzájomný zápas týchto súperov v aktuálnej sezóne sa odohral 27. septembra a Banská Bystrica v ňom na domácom ľade zvíťazila 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.